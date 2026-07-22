Radu Miruță confirmă demiterea lui Bogdan Costaș de la conducerea TAROM

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat revocarea din funcție a directorului general Bogdan Costaș, acuzându-l de prezentarea unui buget nerealist și de blocarea ajustării planului de restructurare în relația cu Comisia Europeană. În replică, Bogdan Costaș susține că a refuzat de fapt noul mandat încă din 17 iulie, acuzând la rândul său că noua viziune managerială împinge operatorul aerian direct spre faliment.

Consiliul de Administrație al TAROM l-a numit pe Cristian Anghel, până acum director de operațiuni la sol, în funcția de director general interimar și a declanșat procedura de selecție competitivă conform normelor de guvernanță corporativă.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a explicat decizia de schimbare a conducerii prin refuzul repetat al fostului director executiv de a întocmi un buget bazat pe cifre reale. Potrivit oficialului, proiectul de buget înaintat de conducerea TAROM conținea estimări profund deconectate de realitatea economică a primelor luni din 2026.

Concret, bugetul propus lua în calcul un grad de încărcare a avioanelor de 79%, în condițiile în care gradul real din primele luni ale anului a fost de doar 65%. De asemenea, costul combustibilului a fost estimat la 950 de dolari pe tonă, deși compania plătește în prezent circa 1.500 de dolari pe tonă.

„Am cerut și am recerut refacerea bugetului pe cifre reale. Nu l-au refăcut. De luni de zile se cere aprobarea unui buget construit pe cifre nereale. Un buget fals nu salvează o companie, ci o adoarme, iar TAROM nu are nevoie de calmante, ci de adevăr”, a explicat Miruță.

Miruță a subliniat că TAROM se confruntă cu pierderi operaționale de milioane de euro, datorii restante și presiuni uriașe din cauza costului carburantului și a întârzierilor la livrarea noilor aeronave, probleme ce pot fi gestionate doar prin asumarea datelor reale.

Reacția lui Bogdan Costaș: „Am refuzat noul mandat, nu pot fi părtaș la faliment”

În replică la informațiile apărute în spațiul public, fostul director general Bogdan Costaș a transmis o poziție oficială în care precizează că a refuzat preluarea unui nou mandat încă din data de 17 iulie 2026, decizie transmisă formal Consiliului de Administrație.

Costaș afirma că forma contractului propus îi anula autonomia decizională și lipsa instrumentelor de management, expunând compania la un risc iminent de faliment. Fostul șef al TAROM susține că a fost singurul executiv care a identificat devierile din Planul de Restructurare și că a propus ajustări oficiale încă din luna mai, avizate de Consiliul de Administrație prin hotărâre oficială, dar ignorate de Ministerul Transporturilor.

„Fără declanșarea formală a procedurii de notificare a Comisiei Europene privitoare la factorii care au dus la devierea indicatorilor din Planul de Restructurare înainte de scadența din decembrie 2026, TAROM riscă o decizie critică de declasificare și recuperare a ajutorului de stat, fapt ce ar fi fatal”, a explicat Costaș.

Reacția TAROM

La scurt timp după apariția declarației ministrului interimar al Transporturilor Radu Miruță, purtătorul de cuvânt al TAROM, Silvia Teodorescu, a declarat pentru Libertatea.ro faptul că fostul director general Bogdan Costaș nu a refuzat preluarea unui nou mandat ci a fost demis din funcție, astfel invalidând versiunea lui Costaș a evenimentelor.

„Costaș a fost demis. I s-a revocat de ieri mandatul de interimar. Nu și-a dat nici o demisie, asta spun clar. I-a fost revocat mandatul, astăzi s-au semnat hârtiile”, a explicat Silvia Teodorescu pentru Libertatea.ro.

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