Prima oprire din itinerariul lor a fost Budapesta, unde au ajuns miercuri dimineață. Drumul a început din București, din Gara de Nord

Dana Rogoz: „Plecăm în vacanță cu trenurile prin Europa”

Deși au achiziționat biletele cu o lună înainte de plecare, Dana Rogoz și Radu Dragomir nu a mai găsit opțiunea ideală pentru patru persoane: o cușetă completă sau compartimente conectate. În cele din urmă, au rezervat trei paturi într-un vagon de dormit.

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„Gata! Plecăm în vacanță cu trenurile prin Europa! Bună dimineața din Budapesta! Ieri, la 18:24, am plecat din Gara de Nord cu trenul IRN 472. Am avut trei paturi rezervate într-un vagon de dormit. Cușetă cu patru paturi nu am mai găsit pentru ziua plecării noastre, deși am cumpărat biletele cu aproximativ o lună înainte. Așadar, planificați-vă din timp ieșirea din țară cu trenul!”, a transmis Dana Rogoz pe rețelele de socializare.

Plecarea a venit și cu momente amuzante legate de cazarea din tren. Planul inițial al actriței de a împărți patul cu fiica ei, Lia, s-a schimbat din dorința celor mici de a avea propriul loc, astfel că adulții au fost nevoiți să improvizeze și să se înghesuie pe o singură banchetă.

Dana Rogoz: „Vlad mi-a mulțumit de 1.000 de ori deja pentru această nouă aventură”

Grupul a ajuns în capitala Ungariei la ora 9:00 dimineața, înregistrând o întârziere de 10 minute. Dana Rogoz a mărturisit că entuziasmul copiilor i-a reconfirmat că au făcut alegerea potrivită pentru această vacanță.

„Nu știu să explic foarte clar de ce, dar cert e că ne place enorm să călătorim cu trenurile. Vlad mi-a mulțumit de 1.000 de ori deja pentru această nouă aventură, chiar de când am pășit ieri în gară.”

Budapesta reprezintă doar prima etapă din circuitul european al familiei. Vedeta a promis că va documenta detaliat întreaga călătorie, oferind astfel un ghid util celor care își doresc o experiență similară pe șine.

Foto: Instagram

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