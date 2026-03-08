Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

Din cauza vehiculelor avariate și intervenției echipajelor de poliție, traficul se desfășoară restricționat pe banda întâi, fiind dirijat de polițiștii rutieri prezenți la fața locului.

„Circulația va reveni la normal în jurul orei 17.20”, estimează autoritățile.

Echipajele de poliție efectuează măsurători pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor, pentru a evita alte incidente.

