Conducerea Twitter a acceptat, luni 25 aprilie, oferta de 44 de miliarde de dolari făcută de miliardarul Elon Musk, cel mai bogat om de pe Pământ, pentru achiziționarea companiei.

Musk a precizat că scopul achiziției este „libertatea de exprimare”, văzută ca fundație a democrației. Miliardarul vrea să limiteze la maximum moderarea postărilor. Iar pentru a avea mână liberă, intenționează să retragă Twitter de pe bursă.

Aceste modificări pot avea efecte disproporționate „inclusiv violența offline”, avertizează Deborah Brown, cercetătoare la Human Right Watch.

„Probabil că Musk nu înțelege ce reprezintă moderarea conținutului”, spune și jurnalista Vivian Schiller, fosta șefă de parteneriate de știri și jurnalism la Twitter, care ocupă astăzi poziția de președinte executiv al Aspen Institute.

Elon Musk a răspuns criticilor, marți, printr-o nouă postare pe Twitter.

„Prin «libertatea de exprimare», mă refer pur și simplu la ceea ce se potrivește cu legea. Sunt împotriva cenzurii care depășește cu mult legea. Dacă oamenii vor mai puțină libertate de exprimare, vor cere guvernului să adopte legi în acest sens. Prin urmare, a depăși legea este contrar voinței oamenilor”, a scris miliardarul.

„Libertatea de expresie este temelia unei democrații funcționale, iar Twitter este piața publică digitală unde sunt dezbătute problemele vitale pentru viitorul umanității”, a spus Musk în comunicatul oficial prin care anunța achiziția platformei.

De-a lungul timpului, Musk s-a exprimat de mai multe ori în privința schimbărilor ce ar trebui să fie aduse rețelei sociale.

După anunțul tranzacției, Elon Musk – care se descrie drept un „absolutist al libertății cuvântului” – a scris pe Twitter că speră ca „cei mai răi critici ai săi” să rămână pe platformă, pentru că asta înseamnă de fapt libertatea de expresie.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

Însă declarațiile sale și reformele plănuite pentru Twitter au declanșat o dezbatere aprinsă despre cenzură și influența social media în lume.

Robert Reich, profesor la universitatea Berkeley și fost secretar al Muncii în mandatul lui Bill Clinton, spune că atunci când miliardarii folosesc cuvântul „libertate”, ei de fapt caută eliberarea de răspundere.

When billionaires like Elon Musk justify their motives by using “freedom,” beware. What they actually seek is freedom from accountability.