Are o înălțime echivalentă cu cea a unui bloc de 25 de etaje

Viaductul Aciliu, situat pe tronsonul Sibiu – Orăștie al autostrăzii A1, măsoară nu mai puțin de 80 de metri înălțime în cel mai înalt punct al său și are 1.100 de metri lungime. Acest colos de beton inaugurat în 2014 reprezintă o adevărată capodoperă de inginerie, dar și una dintre cele mai mari provocări tehnice din istoria construcțiilor din țară, după ce solul instabil a forțat constructorii să îi îngroape pilonii la zeci de metri sub pământ.

Viaductul, care are o înălțime echivalentă cu cea a unui bloc de aproximativ 25 de etaje, se evidențiază cu piloni uriași înfipți la 40 de metri în pământ. Pilonul cel mai înalt, identificat în planurile tehnice ca pilonul numărul 5, măsoară o înălțime de 80 de metri de la nivelul solului și până la platforma pe care circulă mașinile.

Structura viaductului este susținută de 14 deschideri a câte 78 de metri fiecare.

Deși pe noile loturi montane din Carpați se lucrează intens la alte structuri spectaculoase, construcția din județul Sibiu, situată între localitățile Apoldu de Jos și Săliște, este proiectată să rămână de „neatins” și să își păstreze titlul de campioană a înălțimilor și în anii următori.

A fost deschis traficului înainte de alegerile prezidenţiale din 2014

Viaductul Aciliu a fost deschis traficului în noiembrie 2014, cu doar două zile înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale de atunci, ca parte a Lotului 3 din autostrada Orăștie – Sibiu. Istoricul său a început în perioada 2011-2012, când contractul a fost atribuit companiei italiene Impregilo, iar lucrările au demarat intens prin forarea pilonilor uriași și montarea grinzilor de beton.

Inaugurarea oficială a avut loc pe data de 14 noiembrie 2014, deși recepția finală nu fusese pe deplin încheiată.

Ulterior deschiderii, proiectul s-a confruntat cu probleme tehnice majore. În septembrie 2015, la doar zece luni de la inaugurare, din cauza infiltrațiilor masive de apă și a solului argilos din Dealul Apoldu, autostrada din imediata vecinătate a viaductului a suferit surpări grave. Traficul a fost închis complet, iar o porțiune de drum de aproximativ 200 de metri a fost demolată și reconstruită integral. Circulația a fost redeschisă definitiv în octombrie 2016, după lucrări ample de consolidare a versanților.

Deși pilonii și structura de beton a viaductului s-au dovedit a fi extrem de solide, terenul înconjurător continuă să fie monitorizat constant de CNAIR din cauza mișcărilor geologice active din zonă.

Care este cel mai înalt viaduct de cale ferată din România

Dacă extindem analiza la nivelul întregii infrastructuri naționale, Viaductul Aciliu își păstrează poziția de lider absolut, depășind chiar și cele mai mari structuri feroviare din România.

Prin comparație, cel mai înalt viaduct de cale ferată din țară este Viaductul Caracău, situat pe linia Miercurea Ciuc – Ghimeș, care are o înălțime de 64 de metri și o lungime de 264 de metri, fiind considerat cea mai mare construcție istorică din beton armat de pe rețeaua CFR.

O altă structură feroviară uriașă este Viaductul Topolog, aflat pe linia abandonată Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, care măsoară aproximativ 50 de metri înălțime și are o lungime remarcabilă de 1.440 de metri, dar care a rămas complet neutilizat.

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