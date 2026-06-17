Memorandumul de înțelegere în 14 puncte dintre Iran și Statele Unite include prelungirea armistițiului cu 60 de zile pentru a permite negocierile de pace, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ridicarea treptată a sancțiunilor, eliberarea activelor iraniene și un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului.

Potrivit oficialului american, Statele Unite și Iranul se angajează să discute un mecanism de gestionare a stocurilor iraniene de uraniu „folosind, cel puțin, o metodă de diluare la fața locului sub supravegherea AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică)”.

„Faptul că ei acceptă acest lucru este o victorie majoră, una cu adevărat majoră, pentru Statele Unite ale Americii”, a spus oficialul american.

Statele Unite s-au angajat, de asemenea, să faciliteze crearea unui fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului în cazul unui acord final asupra programului nuclear iranian.

„Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să elaboreze un plan final, convenit de comun acord, cu o sumă de cel puțin 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran”, ale cărui modalități de implementare urmează să fie finalizate în timpul negocierilor, a declarat oficialul american de rang înalt.

El a clarificat, însă, că Statele Unite nu sunt obligate să contribuie financiar: „Rețineți că acest lucru nu ne obligă în niciun fel să plătim nici măcar un cent iranienilor și nici să contribuim financiar la acest fond de reconstrucție”.

„Acest lucru înseamnă că, dacă ajungem la un acord final și iranienii își respectă angajamentele, vom permite relaxarea sancțiunilor, ceea ce ar permite, de exemplu, Emiratelor (Arabe Unite – n.r.) să construiască o centrală electrică în Iran”, a spus oficialul.

Iranul ar putea, de asemenea, să își reia vânzările de petrol imediat după semnarea fizică a acordului, în timp ce toate sancțiunile vor fi ridicate dacă se va ajunge la un acord final la capătul perioadei de 60 de zile de negocieri.

Washingtonul și Teheranul au convenit săptămâna aceasta asupra unui acord pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, care a curmat mii de vieți de la sfârșitul lunii februarie, în principal în Iran și Liban. Acest acord urmează să fie semnat oficial vineri, în Elveția.

Odată cu semnarea acordului, va începe o perioadă de negocieri de două luni, cu mult așteptata redeschidere a Strâmtorii Ormuz ca prim pas, notează AFP.