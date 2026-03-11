Regula principală pentru radierea vehiculelor

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme fiscale și modifică prevederile din Codul fiscal referitoare la scoaterea din circulație a mijloacelor de transport.

Regula de bază rămâne aceeași: atunci când un vehicul este radiat din circulație, proprietarul trebuie să depună declarația de radiere la organul fiscal din localitatea unde are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

Declarația trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data radierii.

După depunerea acesteia, proprietarul nu mai datorează impozitul pentru acel vehicul începând cu 1 ianuarie a anului următor radierii.

Regula nouă: toate datoriile trebuie plătite înainte

Noutatea introdusă prin OUG 7/2026 este obligația de a plăti toate obligațiile restante către bugetul local înainte de radierea vehiculului.

Astfel, proprietarii de mașini trebuie să achite:

impozitele locale restante

eventuale taxe sau alte obligații către primărie

Radierea „la cerere” a vehiculului nu mai poate fi finalizată dacă aceste datorii nu sunt achitate.

Conform legislației rutiere, radierea din circulație poate avea loc în mai multe situații, printre care:

vânzarea vehiculului și trecerea acestuia în proprietatea altei persoane

scoaterea vehiculului din România pentru înmatriculare în alt stat

dezmembrarea sau casarea mașinii la unități specializate

retragerea din circulație cu dovada depozitării într-un spațiu adecvat

furtul vehiculului

radierea cerută de proprietarul înscris în certificatul de înmatriculare

Reguli noi și pentru reînmatriculare

Ordonanța introduce și o situație specială.

Dacă un proprietar solicită radierea vehiculului în cursul unui an fiscal, iar în anul următor cere reînmatricularea, acesta va datora impozitul pentru întregul an în care vehiculul este reînmatriculat.

Actul normativ aduce și alte modificări importante:

reducerea perioadei de suspendare a permisului este posibilă doar dacă sunt plătite toate amenzile rutiere, nu doar cea care a dus la suspendare;

în viitor, șoferii riscă suspendarea permisului dacă nu își plătesc amenzile;

contractele de vânzare pentru mașini sau imobile pot fi declarate nule dacă cumpărătorul nu dovedește că nu are datorii la bugetul local.

Autoritățile spun că aceste măsuri, care completează prevederile introduse anterior prin Legea 239/2025, au scopul de a crește veniturile autorităților locale și de a reduce dependența acestora de fondurile de la bugetul de stat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE