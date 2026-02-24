Doar 40% din amenzi sunt plătite în România

Șeful Executivului a anunțat că, în cadrul noilor măsuri de disciplină fiscală și administrativă, permisul de conducere va fi suspendat automat pentru neplata amenzilor rutiere.

Această decizie radicală vine să completeze un pachet amplu de reforme care, pe lângă tăierile masive din aparatul de stat și descentralizarea controlului asupra jocurilor de noroc, vizează o eficientizare fără precedent a colectării veniturilor la bugetul local și central.

„La fel ca în celelalte ţări unde există măsuri complementare pentru neplata amenzilor, care înseamnă că, pe măsură ce întârzii, fie îţi creşte valoarea sumei pe care trebuie să o achiţi, fie vin alte măsuri, trebuie să le spunem cât se poate de clar cetăţenilor că avem o situaţie în care doar aproximativ 40% din amenzile de circulaţie se achită în România, ceea ce este un procent foarte mic raportat la ce se întâmplă în celelalte ţări europene. Era nevoie să înăsprim acest mecanism în aşa fel încât, pe de o parte, să fie încasate aceste amenzi, să fie un aspect de echitate pentru toţi cetăţenii şi, în ultimul rând, să întărim o anumită disciplină în zona de circulaţie rutieră şi aşa cum v-am spus să realizăm acest lucru”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025. Foto: Profimedia

Dreptul de a conduce se suspendă după 105 zile de la emiterea procesului-verbal de contravenţie

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a făcut, marţi seară, clarificări în privinţa suspendării permiselor auto pentru neplata amenzilor de circulaţie, precizând că este un mecanism „foarte clar stabilit”, cu perioade de timp „foarte bine delimitate”.

Potrivit lui Cseke, dreptul de a conduce se suspendă după 105 zile de la emiterea procesului-verbal de contravenţie, iar posesorul nu trebuie să vină să predea permisul la Poliţia Rutieră, ci în evidenţele acestei instituţii va apărea faptul că s-a suspendar dreptul de a conduce pentru persoana respectivă.

„Este un mecanism foarte clar stabilit, împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne şi cu cei de la Justiţie, astfel încât după trecerea unor perioade de timp care sunt foarte bine delimitate prin ordonanţă, dacă nu se plăteşte amenda de circulaţie, se comunică către autoritatea locală, care emite somaţie de plată prin care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu plăteşte amenda”, a explicat Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, susține o conferință de presă. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Pentru 50 de lei amendă se aplică o zi de suspendare

„Cetăţeanul despre al cărui permis vorbim nu va trebui să vină la Poliţia Rutieră, nu trebuie să preda permisul, ci pur şi simplu, după trecerea celor 90 de zile ulterioare celor 15 zile iniţiale de plată se va suspenda dreptul de a conduce”, a subliniat Cseke, citat de News.ro.

Ministrul Dezvoltării a spus că propunerea celor de la MAI, cu care a fost de acord, este ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare, mecanism propus să intre în vigoare peste şase luni până în momentul în care se vor pregăti platformele digitale care vor fi interconectate.

De asemenea, potrivit ministrului, normele de aplicare vor fi propuse de către Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării, prin Hotărâre de Guvern.

Cseke a claridicat că obligaţia de plată există pentru amenzile de circulaţie pe care le-a primit cetăţeanul şi nu se face o condiţionare legată de toate debitele la bugetul local.

Permisul poate fi recuperat doar după plata tuturor datoriilor către bugetul de stat

Mai mult, permisul suspendat va putea fi recuperat numai după achitarea tuturor datoriilor către bugetul local. Noile reglementări prevăd că, în cazul în care conducătorul auto face dovada plății integrale a obligațiilor restante, inclusiv a amenzii care a dus la suspendarea permisului, perioada de suspendare ar putea fi redusă.

Ce trebuie să facă șoferul pentru a-și recupera permisul suspendat

La expirarea perioadei de suspendare, pentru a reintra în posesia permisului de conducere, titularul va trebui să prezinte dovada achitării tuturor creanțelor rezultate din amenzile contravenționale primite în calitate de șofer.

Potrivit sursei citate, în momentul în care se face plata, autoritatea locală are obligaţia, în două zile, de a introduce în platforma digitală a Ministerului de Interne faptul că s-a plătit acea amendă şi evident de acolo dreptul de a conduce nu mai este suspendat.

„În tot acest timp, cetăţeanul nu trebuie să se deplaseze la autoritatea locală, la poliţia rutieră, nu trebuia să facă nimic. Statul lucrează pe acest mecanism”, a mai spus Cseke.

Cea mai controversată măsură din proiectul de lege propus de guvern

Proiectul de lege adoptat de guvern propunea o înăsprire drastică a regimului sancțiunilor, oferind autorităților locale și județene puterea de a aplica amenzi cu limite maxime majorate, adaptate contextului economic actual.

Cea mai controversată măsură vizează eficientizarea colectării debitelor: organele fiscale vor putea cesiona amenzile neachitate către executori judecătorești sau firme private de recuperare, care vor adăuga propriile comisioane și profituri la suma datorată.

Mai mult, documentul introduce o barieră birocratică severă pentru datornici, interzicând orice tranzacție imobiliară sau auto celor care au restanțe la bugetul de stat.

După luni de amânări și blocaje administrative, Guvernul a adoptat marți două ordonanțe de urgență cruciale ce vizează tăieri masive în aparatul de stat și lansarea unui pachet de relansare economică. Proiectul de reformă administrativă, deși promovat de către Ministerul Dezvoltării, este unul amplu, cu măsuri care ajung inclusiv în sfera fiscală, dar și în alte domenii.

