„Condamnăm ferm discursul public extremist de incitare la violență împotriva acestei jurnaliste și de incitare la ură și discriminare împotriva atât a jurnaliștilor, cât și a minorităților etnice romă și evreiască, de care se face responsabil politicianul Bartha Barna”, transmite ActiveWatch.

La rândul său, Reporteri fără Frontiere a publicat un mesaj pe Twitter în care condamnă amenințările la adresa jurnalistei Parászka Boróka și cere ca astfel de atacuri să fie investigate penal.

A „scoundrel” that should be „hung”. RSF condemns the death threat voiced by member of #Hungary??’s Parliament, Barna Bartha, against a journalist of a Hungarian-language public radio in #Romania??, @BorokaParaszka, on his visit to Transylvania. Such an attack must be prosecuted! pic.twitter.com/CLD1xyWC65