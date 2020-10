Byrd, în vârstă de 70 de ani, a fost ucis sâmbătă noapte. El a fost împușcat de mai multe ori în spate, a anunțat purtătorul de cuvânt al poliției, Anthony Grant, într-un comunicat de presă.

Poliţia a fost alertată cu privire la o persoană rănită. Chemaţi la faţa locului, medicii l-au identificat pe actor şi au pronunţat decesul acestuia.

Departamentul de poliţie din Atlanta a transmis că în acest caz a fost deschisă o investigație.

În cariera sa, Thomas Jefferson Byrd a jucat în mai multe filme ale lui Spike Lee, printre care „Clockers”, „Get on the Bus”, „Bamboozled”, „Chi-Raq”, „Red Hook Summer”, „Girl 6” şi „Da Sweet Blood of Jesus”.

Foto: Captură YouTube

