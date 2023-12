Cunoscută pentru rolul din filmul „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, în regia lui Radu Jude, premiat cu Ursul de Aur, la Berlin, actrița Katia Pascariu (40 de ani) vorbește pe larg, într-un interviu acordat Rise Project, despre abuzurile prin care a trecut la „Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale” (UNATC).

Katia Pascariu a studiat la UNATC în perioada 2002-2006 și l-a avut profesor de actorie încă din anul I pe regizorul Puiu Șerban, despre care spune că a construit și perpetuat „o cultură a abuzului” în facultate, prin stilul său de predare. Facultatea „a fost un abuz emoțional și psihologic, picătură cu picătură, constant, timp de patru ani”, povestește actrița Katia Pascariu.

Avea să afle asta încă de la admitere, când „mi-au zis să-mi ridic fusta”, își amintește actrița. „Nu mai știu cine mi-a spus, comisia era în întuneric. Clar erau mai mulți bărbați. Pe moment ai emoții foarte mari și nu stai să judeci, reacționezi. Asta și speculează. Ei zic că e în numele descoperirii naturii tale artistice: spontaneitate, fler, carismă. Mi-am ridicat-o cât să se vadă picioarele. M-am gândit că vor să vadă dacă sunt drepte”, potrivit Rise Project.

Flirtul părea că e cheia meseriei noastre”, subliniază actrița.

„Am simțit foarte tare în facultate că, dacă nu cochetezi, nu ți se deschide nicio ușă, nu stă nimeni de vorbă cu tine. Din păcate, în școală, în teatru, în film, e o lume a bărbaților, chiar dacă sunt și femei. E acel male gaze care conduce în momentul de față, încă, toată direcția artistică. Atât timp cât asta se va întâmpla, majoritatea femeilor care vor ajunge la public vor respecta într-un fel sau altul aceste tipare”, mărturisește actrița Katia Pascariu.

Actrița descrie un mediu universitar toxic, misogin și sexist, în care erau întrecute și limitele în ceea ce privește proximitatea fizică profesor-student. „Tocmai pentru că se lucrează încă din prima zi cu corpul, era foarte ușor ca un profesor să ne atingă, să pună mâna pe noi, pe umeri, pe cap, să vrea să ne așeze în spațiu, să ne pună mâna pe picioare, să ne zică «hai, stai la mine în brațe», să ne îmbrățișeze, să ne pupe pe obraz. Era ceva atât de acceptat și acceptabil încât o luai ca pe un compliment”.

„Comicul lui era în a râde de ceilalți”

Katia Pascariu a vorbit, în interviul pentru Rise Project despre comportamentul inadecvat al actorului și regizorului Puiu Șerban (52 de ani), care i-a fost profesor de actorie încă din primul an de facultate.

„Era unul dintre coordonatorii de grupă. Era genul care poate fi citit ca un tip de carismă – făcea multe glume. Dar nu stilul autoironic, în care faci oamenii să râdă de tine. Comicul lui era în a râde de ceilalți. Noi împreună râdeam de cineva, pe urmă schimbam victima. Și el totdeauna era șeful la maneta glumelor proaste”, își amintește Pascariu.

Potrivit Rise Project, Puiu Șerban predă la UNATC „Arta Actorului”, din 2000. În 2014 devine conferențiar doctor, și directorul artistic al Teatrului Elisabeta, funcții pe care le deține și în prezent.

„A zis că eu sunt prima care o să mă las de meserie sau nici n-o s-o fac”

Pascariu a povestit și ce remarci făcea regizorul cu privire la aspectul ei fizic: „A zis că eu sunt prima care o să mă las de meserie sau nici n-o s-o fac, o să mă căsătoresc și o să fac copii. Mi-a zis că par palidă, bolnavă, că tot timpul sunt așa terminată, să mă mai machiez. Că am ochi de focă. N-au picat ca o glumă, ci ca o chestie cu care să te lupți. Le vedeam ca pe niște denumiri care-mi arată că nu sunt în locul potrivit și că nu am neapărat șanse să fac această meserie”.

De asemenea, Rise Project anunță că urmează să publice o investigație în care 16 persoane din UNATC relatează abuzurile psihologice, dar și hărțuirea la care au fost supuse de profesorul Puiu Șerban de-a lungul carierei sale de peste 20 de ani.

Exerciții de „dezbrăcat”

La clasă, povestește Katia Pascariu, existau exerciții de actorie care implicau violență fizică – „luatul palmelor” și nuditate. Studenții erau puși să se dezbrace.

„Nu ne obliga, dar evident că ăsta era exercițiul, erai încurajată și încurajat. Dacă nu, era pe genul, «N-ai făcut bine, nu e adevărat, ne-ai păcălit: tu la tine acasă, când te schimbi, te ascunzi? Dacă ești în cameră singură, te dezbraci, nu îți iei ciorăpeii pe sub bluziță.» Lucrurile trebuie explicate, [făcute] cu consimțământ, mai ales în anul întâi”.

Despre celălalt „exercițiu sinistru” – luatul palmelor, actrița spune:

Fetele și numai fetele luau palme de la băieți. Invers nu îmi aduc aminte să se fi întâmplat. Puiu Șerban încuraja fetele de pe margine să ia palme, [iar] băieții să lovească pe bune. Aveam două colege care se înroșeau foarte tare și le dădea exemplu: «Uite ce bine iau palme, cum s-au enervat, uite ce femei adevărate, s-au înroșit»

„Ce-am trăit eu în facultate este 80 la sută inutil și 20 la sută greșit”, subliniază Katia și pledează pentru modificarea regulamentelor interne, susținerea victimelor care au curajul să vorbească și pentru mărturiile cu identitatea la vedere, pentru a se crea o masă critică care să producă schimbarea, notează Rise Project.

Pascariu, pe lista New York Times a celor mai buni actori

Actrița Katia Pascariu a fost inclusă pe lista celor mai buni actori de către New York Times, în anul 2021, scrie Rise Project. De asemenea, în mai 2022, la Gala Premiilor Gopo, ea a criticat publicul – când a primit premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal – pentru cum au reacționat la mărturisirea actriței Viorica Vodă despre hărțuirea sexuală la care a fost supusă în film și în teatru. Singura persoană care a felicitat-o de la microfon pentru curaj a fost actrița Katia Pascariu.

„Aș vrea să ne gândim la lucrurile pe care le-a zis, aș vrea să-i mulțumesc că le-a zis, îmi pare rău că a durat 20 de ani să spună. Îmi pare foarte rău pentru reacțiile pe care le-am văzut, pe care le vedem în fiecare zi, dar în seara asta le-am văzut pe scenă, de la colegii din jurul ei și a fost oribil. Dar foarte multe dintre noi le vedem în fiecare zi”, a spus atunci Katia Pascariu, potrivit Libertatea.

