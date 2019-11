De Mihai Niculescu,

Un reprezentant al Inspectoratului Școlar Iași susține că nu știa că situația din județ „este atât de gravă”, relatează ziaruldeiasi.ro.

ISJ Iaşi şi Şcoala „Bogdan Petriceicu Haşdeu“ au fost amendate recent de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru o sesizare depusă în 2016 pentru segregarea rasială a copiilor de etnie romă. Inspectoratul Şcolar a fost acuzat ieri că nu a luat măsuri pentru ca astfel de fenomente să nu mai apară în şcolile din judeţ, în cadrul unei dezbateri organizate de Partida Rromilor Pro Europa, la care au participat reprezentanții mai multor instituții publice.

În cadrul Şcolii „Haşdeu“ majoritatea elevilor de etnie romă înscrişi la acea unitate de învăţământ au fost repartizaţi într-un singur corp de clădire, reprezentanţii romilor prezentând în cursul întâlnirii de ieri că astfel de fenomene încă au loc în şcolile din Iaşi, arată sursa citată.

Școal „Ion Neculce“ din Iaşi este aflată la doar câteva sute de metri de Şcoala „Titu Maiorescu“. La „Ion Neculce“ sunt înscrişi preponderent elevi de etnie romă, în anumite cazuri clasele fiind subdimensionate, cu 13-15 elevi, pe când la „Titu Maiorescu“ clasele au depăşit efectivul de elevi sau s-au creat clase noi.

Recomandări Fals de proporții în lumea medicală! Foarte grav ce s-a descoperit despre șeful Comisiei de Nefrologie din România

Mai mult, un etaj de la „Ion Neculce“ este folosit în acest moment de elevi din învăţământul primar de la „Maiorescu“, reprezentanţii comunităţii rome din Iaşi afirmând că s-a ales inclusiv ca elevii romi să aibă pauze la ore diferite pentru a nu interacţiona cu ceilalţi elevi.

Mai mult, reprezentanţii comuntăţii rome afirmă că li se refuză dreptul de studia limba maternă. Atfel, conform acestora, la Voineşti sunt 200 de cereri ale părinţilor care cer ca copiii lor să studieze limba maternă, iar la Moţca ar exista 30 de astfel de cereri. Chiar dacă legislaţia permite înfiinţarea unor astfel de clase inclusiv după începerea anului şcolar, până în acest moment, nu au fost luate măsuri.

Reprezentantul ISJ Iași promite soluții

Inspectorul şcolar pentru Management insituţional din cadrul ISJ Iaşi, Cristinel Iordăchioaia, prezent la întâlnire, a recunoscut că „nu am ştiut că problema este atât de gravă“ și promite măsuri pentru integrarea elevilor rromi.

Recomandări Iohannis folosește statul ca să se realeagă! Mărturiile a doi oameni din firmele angajate de PNL

„Nu am simţit că la nivelul judeţului Iaşi segregarea sau problema romilor ar fi atât de gravă cum am aflat astăzi în prima etapă a dezbaterii. Întotodeauna , vrând-nevrând, am colaborat cu toţi directorii şcolilor în care învaţă elevi de etnie romă, am tratat cu celeritate maximă problemele romilor, am avut o bună colaborare cu doamna Motaş, fost inspector pentru problemele romilor în cadrul ISJ Iaşi, dar şi cu domnul Viorel Motaş. Acesta mi s-a destăinuit, ca unui coleg, la începutul acestui an, că există o problemă mai gravă legată de segregarea romilor la nivelul judeţului Iaşi. Am discutat, am încercat să vedem care sunt cauzele şi cum s-ar putea diminua acestea. Am avut puncte de vedere diferite, dar sunt convins că Inspectoratul Şcolar, şi vreau şi dumneavoastră să credeţi, va face tot posibilul ca problema aceasta a segregării să se diminueze cât mai mult şi chiar să fie eradicată“ a declarat inspectorul școlar.

Recomandări Fermier amendat de Garda de Mediu după ce a plantat 40.000 de arbori. Care e motivul

Directoarea de la Titu Maiorescu. „Pauzele sunt la ore diferite pentru că nu există suficiente toalete”

Conducerea Şcolii „Titu Maiorescu” a respins acuzaţiilor de segregare a elevilor romi aduse de Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa“ – Centrul Regional Iaşi.

„Da, aceşti copii au pauze la ore diferite, dar pentru binele lor. Iar acuzaţiile de segregare sunt nefondate, pentru că aceşti elevi au pauze în acelaşi timp cu elevii din clasele pregătitoare de la Şcoala Ion Neculce (aflată în aceeaşi curte, n.r.). Pauza este la ore diferite pentru a putea ajunge cu toţii la grupurile sanitare, să nu se creeze îmbulzeală, grupurile sanitare fiind insuficiente. Nu este vorba de nicio formă de segregare, este o exagerare ieşită din comun, pentru că noi ne împăcăm foarte bine cu elevii de la Ion Neculce, indiferent de etnie, colaborăm foarte bine împreună, avem activităţi foarte frumoase şi nu există nicio reclamaţie în acest sens de nicio parte. Acuzaţiile sunt complet nefondate, nimic nu este adevărat. De altfel, se va pronunţa şi Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării, decizia fiind în curs de pronunţare. Noi considerăm aceste acuzaţii complet nefondate, şi avem şi dovezi în acest sens”, a afirmat prof. Oana Ichim, directorul Şcolii Gimnaziale „Titu Maiorescu”.

Sursa foto: ziaruldeiasi.ro

Citeşte şi:

Recomandările culturale ale săptămânii. Documentarul audio românesc despre libertatea simțită acum 30 de ani la Căderea Zidului Berlinului și ce înseamnă ea pentru noile generații

Generalul lui Iohannis are un prieten imaginar plagiator? Lucian Pahonțu a publicat o carte copiată, dar șeful SPP spune că nu el este acel Lucian Pahonțu!

În mintea infractorului, partea a doua. Profilerul Poliției Române care îl analizează pe Gheorghe Dincă: “Este un coşmar când cel audiat nu ştie dacă spune adevărul sau dacă minte”

GSP.RO În trecut, i-a spart casa lui Pique, s-a cuplat cu el și au făcut doi copii. Acum, Shakira a spus totul despre relația ei cu Pique

HOROSCOP Horoscop 6 noiembrie 2019. Leii trec prin momente neplăcute