Diana Buzoianu a cerut, pe parcursul anului 2024, Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) să publice lista cu imobilele pe care le gestionează, beneficiarii acestora şi chiriile cerute, lucru pe care instituția a refuzat să o facă.

„Pe ce cheltuie şefii RAAPPS bani publici? Pe avocaţi, ca să demonstreze în instanţă că ei au privilegiul să încalce legea. Anul trecut am cerut oficial RAAPPS, în baza legii accesului la informaţii de interes public, să publice lista imobilelor pe care le gestionează, beneficiarii şi chiriile. Adică, în traducere: normalitatea. Să aflăm cine stă în casele statului şi cu cât. Răspunsul lor? «Ce-i aia lege? E secret, c-aşa vrem noi!»”, precizează Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Actualul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor spune că i-a dat în judecată pe cei de la RA-APPS şi că a câştigat în primă instanţă.

„I-am dat în judecată. Am câștigat în primă instanță. Simplu, clar, fără echivoc. Judecătorii le-au spulberat aberația că pot ascunde ce fac cu bunurile statului”, a mai adăugat ea.

Instituția a făcut recurs

Pentru că decizia nu era una definitivă, RA-APPS a făcut recurs.

„Doar că șefii RAAPPS au făcut recurs (= avocați = bani), sperând să mai amâne momentul adevărului. Ei încă trăiesc în filmul în care imobilele pe care le administrează sunt proprietatea lor adusă de acasă. Eu, noi, toți oamenii de bun-simț trăim în realitatea în care sfidarea, minciuna și privilegiile pe ochi frumoși dispar în fața legii”, mai spune Diana Buzoianu.

„RAAPPS: ne vedem la recurs! Am încredere că jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici!”, a conchis ministrul Mediului.

