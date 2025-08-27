Monitorizarea calității aerului

Ministrul Buzoianu a declarat pe Facebook: „Ca urmare a incendiului izbucnit în seara de 26 august 2025 în incinta complexului „Dragonul Roşu” – Dobroeşti (Ilfov), Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin instituţiile subordonate – Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate – ANMAP, Administratia Nationala de Meteorologie RA, Garda Naţională de Mediu – monitorizează în timp real impactul asupra calităţii aerului din Bucureşti şi localităţile limitrofe”.

Trei autolaboratoare mobile ale ANMAP măsoară principalii indicatori de poluare. Acestea includ particule în suspensie, oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat și amoniac. Autolaboratoare suplimentare sunt amplasate în diverse zone ale Capitalei și în împrejurimi.

Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului a înregistrat creșteri semnificative ale concentrațiilor de PM10 în estul și sudul Bucureștiului. Valorile au atins temporar 200 µg/m³ în jurul orei 6.00 dimineața.

Recomandări pentru populație

Autoritățile sfătuiesc locuitorii:

Să evite deplasările în zonele cu fum vizibil sau miros puternic

Să țină ferestrele închise

Persoanele cu afecțiuni respiratorii, copiii și vârstnicii să fie deosebit de precauți

Ministrul Buzoianu a subliniat: „Suntem în contact permanent cu ISU şi cu toate autorităţile de intervenţie. Monitorizăm continuu calitatea aerului cu ajutorul staţiilor fixe şi al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populaţia să fie informată corect şi în timp real. Vom publica transparent toate datele disponibile. Prioritatea noastră este protejarea sănătăţii oamenilor.”

Detalii despre incendiu

Incendiul a izbucnit marți seară la un spațiu de depozitare din complexul „Dragonul Roşu”. Focul s-a extins rapid, cuprinzând inițial aproximativ 2.000 de metri pătrați. Structura clădirii s-a prăbușit parțial.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza populația despre fumul dens. Nu s-au înregistrat victime în urma incendiului.

Intervenția pompierilor

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul a fost localizat în jurul orei 2.30. Focul s-a manifestat pe o suprafață de 3.800 de metri pătrați. Miercuri, echipele de intervenție vor îndepărta elementele arse cu ajutorul buldoexcavatoarelor pentru a accesa focarele acoperite de pereții prăbușiți.

Zece autospeciale de stingere vor rămâne în zonă pentru a preveni reaprinderea focului și pentru a asigura siguranța zonei afectate.

Investigații ulterioare

Ministrul Mediului a anunțat că, după stingerea completă a incendiului, Garda Națională de Mediu va efectua un control pentru a stabili cauzele și eventualele responsabilități legale.

Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a declarat miercuri dimineață că incendiul a cauzat o poluare masivă a aerului în București. Cartierul Berceni a fost cel mai afectat, înregistrând o depășire momentană de patru ori a valorii maxim admise.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să informeze publicul despre evoluția calității aerului în zonele afectate. Rezidenții sunt sfătuiți să rămână vigilenți și să urmeze recomandările oficiale pentru a-și proteja sănătatea în perioada următoare.