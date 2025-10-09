Ce reprezintă acvaplanarea

Acvaplanarea se referă la pierderea contactului anvelopei din cauza unei pelicule de apă formată pe asfalt. Mai precis, una sau mai multe roți ale mașinii încep să „plutească” pe apa acumulată pe șosea. 

Probabilitatea de a pierde controlul mașinii în momentul în care se întâmplă acest lucru este mare. Există posibilitatea de a recupera controlul sau de a evita o astfel de situație. 

Anvelopele mașinii contează foarte mult, însă și manevrele făcute de șofer. În evitarea acvaplanării, anvelopa este esențială, fiindcă profilul are rolul de a împinge apa către extremități.

„În momentul în care acvaplanezi, practic, roata se ridică pe pelicula de apă. Asta înseamnă că aderența devine zero la roata sau la roțile respective”, a explicat Titi Aur pe canalul său de YouTube.

Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, a spus cum ar trebui redresată mașina care acvaplanează.

„Teoretic, ar trebui să reduc, ca să aduc greutate pe față ca să recapăt aderența. Problema e că atunci când mașina acvaplanează, nu prea își păstrează direcția de mers perfect, care înseamnă că este într-un ușor derapaj. În momentul în care reduc, reducerea înseamnă amplificare de derapaj. Și atunci am o mare dilemă”, a spus Titi Aur.

Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
Recomandări
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

Practic, șoferii care accelerează în astfel de situații vor continua acvaplanarea. Dacă reduc, amplifică derapajul. Soluția este să nu se ajungă la acvaplanare.

Când apare acvaplanarea

„Acvaplanarea apare atunci când plouă mult, acvaplanarea apare atunci când cauciucul meu este uzat. Acvaplanarea apare atunci când viteza mea este mare. Pentru că anvelopa are rolul unei pompe. Aruncă prin acele canale apa din fața roții. Viteză mare, apă multă sau canale mici înseamnă probabilitate de acvaplanare mai mare”, a explicat Titi Aur.

Manvera optimă în astfel de situații

O manevră optimă în astfel de situații este trecerea într-o treaptă inferioară de viteză și folosirea frânei de motor. 

Mulți șoferi nu vor putea face asta când survine acvaplanarea. Derapajul se produce într-o fracțiune de secundă și este dificil să conștientizezi și să execuți manevra astfel încât să eviți intrarea într-un derapaj necontrolat. 

Alte recomandări

Iată o serie de recomandări pentru șoferi:

-nu accelerezi brusc;
-să nu iei viraje cu viteză mare sau să virezi brusc;
-să nu frânezi brusc;
-să eviți, pe cât posibil depășirile;
-să folosești frâna de motor;
-eviți zonele unde observi că s-a acumulat apă pe carosabil;
-circuli cu anvelope al căror grad de uzură nu a depășit limita maximă.

    Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
    ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
    Urmărește cel mai nou VIDEO
    Român oprit la granița Germaniei: transporta cu duba 70 de „pasageri” neobișnuiți
    Comentează
    Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
    Comentează

    Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

    Parteneri
    La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
    Viva.ro
    La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
    Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
    Unica.ro
    Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
    Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
    Elle.ro
    Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
    gsp
    Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
    GSP.RO
    Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
    Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
    GSP.RO
    Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
    Parteneri
    Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
    Libertateapentrufemei.ro
    Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
    Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
    Avantaje.ro
    Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
    Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
    Tvmania.ro
    Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

    Alte știri

    Livrările de motorină din România către Ucraina au scăzut cu peste 91% în primele cinci zile din octombrie. Motorina din India, mărul discordiei
    Știri România 12:02
    Livrările de motorină din România către Ucraina au scăzut cu peste 91% în primele cinci zile din octombrie. Motorina din India, mărul discordiei
    Trotinete și biciclete electrice conduse doar cu permis. Proiectul de lege este în dezbatere în Parlament
    Știri România 11:27
    Trotinete și biciclete electrice conduse doar cu permis. Proiectul de lege este în dezbatere în Parlament
    Parteneri
    „Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
    Adevarul.ro
    „Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
    Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
    Fanatik.ro
    Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
    Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
    Financiarul.ro
    Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
    Superliga.ro (P)
    Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
    Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
    Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
    Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
    Parteneri
    A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
    Elle.ro
    A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
    Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
    Unica.ro
    Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
    Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
    Viva.ro
    Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

    Monden

    Dani Oțil, vizitat de soția Gabriela și fiul Tiago în Malta, la filmările Power Couple. Băiețelul i-a dus dorul: „Vreau să îl iubesc pe tati”
    Stiri Mondene 12:22
    Dani Oțil, vizitat de soția Gabriela și fiul Tiago în Malta, la filmările Power Couple. Băiețelul i-a dus dorul: „Vreau să îl iubesc pe tati”
    Unde ar putea prezenta Dan Negru din nou Revelionul: „Confirm că am discuţii”! Surpriză uriașă: Nici la Kanal D, nici la Antena 1
    Stiri Mondene 11:40
    Unde ar putea prezenta Dan Negru din nou Revelionul: „Confirm că am discuţii”! Surpriză uriașă: Nici la Kanal D, nici la Antena 1
    Parteneri
    Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
    TVMania.ro
    Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
    Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
    ObservatorNews.ro
    Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
    Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
    Libertateapentrufemei.ro
    Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
    Parteneri
    Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
    GSP.ro
    Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
    Parteneri
    Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
    Mediafax.ro
    Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
    Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
    StirileKanalD.ro
    Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
    Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
    Wowbiz.ro
    Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
    Promo
    Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
    Advertorial
    Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
    Descoperă secretul unei case de vis
    Advertorial
    Descoperă secretul unei case de vis
    Parteneri
    "Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
    Wowbiz.ro
    "Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
    Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
    Redactia.ro
    Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
    De ce boală suferea Marius Keseri. Toboșarul trupei Direcția 5 slăbise mult în ultimul an
    KanalD.ro
    De ce boală suferea Marius Keseri. Toboșarul trupei Direcția 5 slăbise mult în ultimul an

    Politic

    Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
    Politică 08 oct.
    Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
    Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile în București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
    Politică 08 oct.
    Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile în București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
    Parteneri
    De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
    Spotmedia.ro
    De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
    Cum ar fi revoluționat Dumitru Dragomir fotbalul românesc dacă ar fi rămas președintele LPF: „Obligam Federația să facă asta!”
    Fanatik.ro
    Cum ar fi revoluționat Dumitru Dragomir fotbalul românesc dacă ar fi rămas președintele LPF: „Obligam Federația să facă asta!”
    Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
    Spotmedia.ro
    Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită