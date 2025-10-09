Ce reprezintă acvaplanarea

Acvaplanarea se referă la pierderea contactului anvelopei din cauza unei pelicule de apă formată pe asfalt. Mai precis, una sau mai multe roți ale mașinii încep să „plutească” pe apa acumulată pe șosea.

Probabilitatea de a pierde controlul mașinii în momentul în care se întâmplă acest lucru este mare. Există posibilitatea de a recupera controlul sau de a evita o astfel de situație.

Anvelopele mașinii contează foarte mult, însă și manevrele făcute de șofer. În evitarea acvaplanării, anvelopa este esențială, fiindcă profilul are rolul de a împinge apa către extremități.

„În momentul în care acvaplanezi, practic, roata se ridică pe pelicula de apă. Asta înseamnă că aderența devine zero la roata sau la roțile respective”, a explicat Titi Aur pe canalul său de YouTube.

Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, a spus cum ar trebui redresată mașina care acvaplanează.

„Teoretic, ar trebui să reduc, ca să aduc greutate pe față ca să recapăt aderența. Problema e că atunci când mașina acvaplanează, nu prea își păstrează direcția de mers perfect, care înseamnă că este într-un ușor derapaj. În momentul în care reduc, reducerea înseamnă amplificare de derapaj. Și atunci am o mare dilemă”, a spus Titi Aur.

Practic, șoferii care accelerează în astfel de situații vor continua acvaplanarea. Dacă reduc, amplifică derapajul. Soluția este să nu se ajungă la acvaplanare.

Când apare acvaplanarea

„Acvaplanarea apare atunci când plouă mult, acvaplanarea apare atunci când cauciucul meu este uzat. Acvaplanarea apare atunci când viteza mea este mare. Pentru că anvelopa are rolul unei pompe. Aruncă prin acele canale apa din fața roții. Viteză mare, apă multă sau canale mici înseamnă probabilitate de acvaplanare mai mare”, a explicat Titi Aur.

Manvera optimă în astfel de situații

O manevră optimă în astfel de situații este trecerea într-o treaptă inferioară de viteză și folosirea frânei de motor.

Mulți șoferi nu vor putea face asta când survine acvaplanarea. Derapajul se produce într-o fracțiune de secundă și este dificil să conștientizezi și să execuți manevra astfel încât să eviți intrarea într-un derapaj necontrolat.

Alte recomandări

Iată o serie de recomandări pentru șoferi:

-nu accelerezi brusc;

-să nu iei viraje cu viteză mare sau să virezi brusc;

-să nu frânezi brusc;

-să eviți, pe cât posibil depășirile;

-să folosești frâna de motor;

-eviți zonele unde observi că s-a acumulat apă pe carosabil;

-circuli cu anvelope al căror grad de uzură nu a depășit limita maximă.

