Rusia a încercat să lovească aeroportul și fabrica de avioane din Liov

În urma loviturii, pistele aeroportului și clădirea uzinei au fost avariate, iar mai multe mașini parcate în apropiere au fost deteriorate. Uzina din Liov a mai fost ținta unor atacuri rusești în martie 2022, la începutul războiului.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat agenției Reuters că „Oreșnik” a lovit o clădire a întreprinderii de stat din Liov și că, cel mai probabil, racheta nu era încărcată cu explozibil, fiind folosită pentru demonstrarea forței.

Anterior, pe canalele militare, s-a speculat că ținta ar fi fost terminalul de gaze din orașul Stryi, cel mai mare depozit de gaze din Europa. Pe 9 ianuarie, Ministerul Apărării Rusiei a anunțat un atac masiv asupra Ucrainei, inclusiv cu sistemul „Oreșnik”, invocând o presupusă reacție la un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin din Valdai, informație care nu a fost confirmată.

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni pe 12 ianuarie, la cererea Kievului, pentru a discuta atacul cu racheta „Oreșnik” asupra Ucrainei.

Președintele american Donald Trump a declarat că nu crede că Ucraina a atacat cu drone o reședință oficială a liderului rus Vladimir Putin, așa cum susține Kremlinul, relatează Reuters și The Associated Press. Mai mult, acesta a redistribuit pe rețeaua sa socială, Truth Social, un articol din New York Post care susține că Vladimir Putin folosește amenințări și scenarii de tip „atac” drept tertipuri pentru a evita încheierea unui acord de pace în Ucraina, sugerând că Moscova este principalul obstacol în calea negocierilor.

4 morți și 19 răniți în 9 ianuarie 2026

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că un paramedic se numără printre cei decedați, iar 14 dintre răniți au fost spitalizați.

„Un paramedic a murit și alți patru au fost răniți în timp ce acordau ajutor în sectorul Darnițki”, a declarat acesta., citat de Kyiv Independent.

Cartierele Darnițki și Dniprovski din capitala Ucrainei au fost grav afectate. Clădiri rezidențiale din sectoarele Pecersk și Desnianiski au suferit avarii din cauza dronelor și a resturilor căzute, iar în sectorul Șevcenko s-a raportat un incendiu. În Darnițki, o dronă s-a prăbușit în curtea unui bloc, distrugând parțial un magazin și ferestrele unei clădiri de nouă etaje.

Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc"
Săpăturile în versant pentru secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă, în ciuda condițiilor meteo: „Tehnologia permite avansul constant"
Știri România 19:06
Săpăturile în versant pentru secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă, în ciuda condițiilor meteo: „Tehnologia permite avansul constant”
AUR vrea ca PSD să susțină o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu: „Nu mai poate să se pretindă partid de opoziție"
Știri România 17:31
AUR vrea ca PSD să susțină o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu: „Nu mai poate să se pretindă partid de opoziție”
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor români despre Mercosur
Adevarul.ro
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor români despre Mercosur
Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit și de Gigi Becali! Anunțul lui Andrei Nicolescu
Fanatik.ro
Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit și de Gigi Becali! Anunțul lui Andrei Nicolescu
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Ce afaceri are Nadia Comăneci în SUA. Averea fostei gimnaste se ridică la milioane de dolari
Stiri Mondene 17:10
Ce afaceri are Nadia Comăneci în SUA. Averea fostei gimnaste se ridică la milioane de dolari
Final de an dureros pentru Roxana Ciuhulescu. „Este vorba de un cancer pulmonar. Au ieșit ultimele teste"
Stiri Mondene 16:55
Final de an dureros pentru Roxana Ciuhulescu. „Este vorba de un cancer pulmonar. Au ieșit ultimele teste”
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
ObservatorNews.ro
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
GSP.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax.ro
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Matei, fiul preotului care a murit în ziua de Bobotează! Mama și fratele său se află în continuare în stare gravă la spital
StirileKanalD.ro
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Matei, fiul preotului care a murit în ziua de Bobotează! Mama și fratele său se află în continuare în stare gravă la spital
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu, între 12 și 16 ianuarie! Zonele care vor fi afectate
KanalD.ro
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu, între 12 și 16 ianuarie! Zonele care vor fi afectate

Traian Băsescu a numit greșeala pe care o face Nicușor Dan: „Este într-o capcană"
Politică 22:43
Traian Băsescu a numit greșeala pe care o face Nicușor Dan: „Este într-o capcană”
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv
Fanatik.ro
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026