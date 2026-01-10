Rusia a încercat să lovească aeroportul și fabrica de avioane din Liov

În urma loviturii, pistele aeroportului și clădirea uzinei au fost avariate, iar mai multe mașini parcate în apropiere au fost deteriorate. Uzina din Liov a mai fost ținta unor atacuri rusești în martie 2022, la începutul războiului.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat agenției Reuters că „Oreșnik” a lovit o clădire a întreprinderii de stat din Liov și că, cel mai probabil, racheta nu era încărcată cu explozibil, fiind folosită pentru demonstrarea forței.

Anterior, pe canalele militare, s-a speculat că ținta ar fi fost terminalul de gaze din orașul Stryi, cel mai mare depozit de gaze din Europa. Pe 9 ianuarie, Ministerul Apărării Rusiei a anunțat un atac masiv asupra Ucrainei, inclusiv cu sistemul „Oreșnik”, invocând o presupusă reacție la un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin din Valdai, informație care nu a fost confirmată.

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni pe 12 ianuarie, la cererea Kievului, pentru a discuta atacul cu racheta „Oreșnik” asupra Ucrainei.

Președintele american Donald Trump a declarat că nu crede că Ucraina a atacat cu drone o reședință oficială a liderului rus Vladimir Putin, așa cum susține Kremlinul, relatează Reuters și The Associated Press. Mai mult, acesta a redistribuit pe rețeaua sa socială, Truth Social, un articol din New York Post care susține că Vladimir Putin folosește amenințări și scenarii de tip „atac” drept tertipuri pentru a evita încheierea unui acord de pace în Ucraina, sugerând că Moscova este principalul obstacol în calea negocierilor.

4 morți și 19 răniți în 9 ianuarie 2026

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că un paramedic se numără printre cei decedați, iar 14 dintre răniți au fost spitalizați.

„Un paramedic a murit și alți patru au fost răniți în timp ce acordau ajutor în sectorul Darnițki”, a declarat acesta., citat de Kyiv Independent.

Cartierele Darnițki și Dniprovski din capitala Ucrainei au fost grav afectate. Clădiri rezidențiale din sectoarele Pecersk și Desnianiski au suferit avarii din cauza dronelor și a resturilor căzute, iar în sectorul Șevcenko s-a raportat un incendiu. În Darnițki, o dronă s-a prăbușit în curtea unui bloc, distrugând parțial un magazin și ferestrele unei clădiri de nouă etaje.