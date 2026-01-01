Schimbarea de discurs a lui Trump: de la „pacea e aproape”, la „furie” pentru „atacul ucrainean” asupra reședinței lui Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit duminică la Mar-a-Lago cu Donald Trump pentru a discuta un plan de pace. Zelenski a făcut mai multe compromisuri, iar Trump a declarat că este dispus să viziteze Ucraina pentru a sprijini parlamentul în privința concesiilor teritoriale. Trump a afirmat că sfârșitul războiului devastator este „mai aproape ca niciodată”.

În ciuda acestor progrese, președintele rus Vladimir Putin a reacționat cu acuzații grave. El a susținut că Ucraina a trimis drone pentru a-l asasina într-una din reședințele sale. Kremlinul, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, a justificat o atitudine „mai rigidă” în negocieri din cauza acestui presupus atac.

Putin folosește tot felul de pretexte pentru a respinge eforturile de pace

Deși Ucraina a negat categoric incidentul, iar Peskov nu a oferit dovezi, cerând presei să „ia de bun cuvântul Kremlinului”, Donald Trump a spus că a fost „foarte furios” din cauza presupusului atac ucrainean.

„Nu-mi place. Nu este bine”, le-a declarat Trump reporterilor când a fost întrebat dacă este îngrijorat că acuzația i-ar putea afecta eforturile de a negocia pacea. „Am aflat despre asta astăzi de la președintele Putin. Am fost foarte furios din cauza asta”, l-a citat Reuters.

„Circumstanţele acestui presupus atac nu corespund modelului atacurilor ucrainene în Rusia”, a explicat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), think tank-ul american specializat în conflicte armate, care consideră puţin probabil ca atacul de care Moscova acuză Ucraina să fi avut loc.

În aceste condiții, pretinsul atac asupra lui Putin pare o justificare inventată pentru a respinge progresele realizate de Trump.

Serviciile de informații americane au demolat varianta Moscovei

Ucraina nu a încercat să atace reședința liderului rus Vladimir Putin, au spus serviciile secrete americane. Astfel, sunt respinse afirmațiile Rusiei privind o presupusă tentativă de asasinat asupra liderului de la Kremlin, relatează The Wall Street Journal, citând înalți oficiali americani.

Dincolo de disputa legată de existența atacului, în vila de la Valdai ar fi locul unde trăiesc, departe de ochii publicului, copiii despre care se spune că îi are președintele rus cu Alina Kabayeva, scrie publicația Blic, parte a Grupului Ringier.

Președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping și liderul Coreei de Nord Kim Jong Un la parada militară din Piața Tiananmen. Foto Hepta

Rusia continuă să sfideze inițiativele internaționale ale Statelor Unite

În afara conflictului din Ucraina, Rusia continuă să sfideze inițiativele internaționale ale Statelor Unite. Recent, a lansat trei sateliți de comunicații pentru Iran și a susținut regimul corupt al lui Nicolas Maduro în Venezuela. De asemenea, o investigație recentă a arătat că o navă cargo rusească scufundată lângă Spania transporta probabil componente nucleare către Coreea de Nord, conform New York Post.

Mai mult, Rusia și China au pus pe picioare, discret, o rețea maritimă care permite exportul de gaz natural lichefiat rusesc, în ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite și aliații lor după invazia Ucrainei.

O investigație Bloomberg arată cum nave vechi, companii-fantomă, echipaje recrutate în grabă și manevre riscante pe mare mențin pe linia de plutire comerțul energetic dintre Moscova și Beijing. Pentru Kremlin, este o sursă vitală de bani. Pentru China, o ocazie de a cumpăra energie ieftină, într-un moment în care Rusia are puține alternative.

