De Ana Maria Marinescu,

Are restricții, desigur, și-a schimbat alimentația, și-a redus orele de muncă, ia pastile, dar face tot posibilul să ducă o viață normală, în care familia, teatrul și televiziunea se întrepătrund armonios, ca și înainte.

-De anul trecut, 6 noiembrie nu mai e o zi oarecare, e o zi de cumpănă. Unde te vei găsi pe 6 noiembrie anul acesta?

–Pe 6 noiembrie probabil că o să am repetiție la spectacolul nou și o să meargă toate lucrurile așa cum e firesc să meargă, fără punctări exagerate sau fără aduceri aminte care să ne schimbe starea bună. O să am o zi absolut normală, în care o să-mi iau copilul de la școală, o să-l duc la gimnastică seara, o să fac teme cu Catinca împreună cu soția mea și totul o să fie normal.

– Ai mai fost la Craiova de atunci? Vei mai juca pe scena aceea sau bagajul emoțional e prea mare?

Am mai fost la Craiova, am și jucat în primăvară același spectacol, la Teatrul Național, în public fiind și cei care m-au salvat și mi-au dat primul ajutor acolo, la spital.

Și o să joc pe 9 decembrie, la Craiova, spectacolul “Fidelitate”, deci cu siguranță mă mai duc acolo, cu aceeași plăcere cu care am fost întotdeauna, pentru că este un public senzațional, minunat, un public de teatru care știe ce înseamnă teatru și care ne primește cu brațele deschise de fiecare dată.

Busu e fidel publicului de teatru

-Ce s-a schimbat radical în ultimul an? Ce faci diferit, ce nu mai faci?

-Nu mai fumez, asta e schimbarea cea mai mare. Am început un soi de fizioterapie, pentru că am niște dureri la umeri care mă deranjează, dar nu sunt atât de grave încât să-mi pună viața în pericol. Fac plimbări cât pot de des, pe care nu prea le făceam înainte, recunosc, eram mai sedentar un pic. Am început un soi de cură de slăbire, care permite să mănânci orice timp de opt ore într-o zi, după care 16 ore trebuie să faci pauză.

Am înțeles că e marea găselniță a vedetelor de la Hollywood, că toți țin cura asta și se simt foarte bine. Eu am reușit să slăbesc vreo 3 kilograme în două săptămâni. E foarte bine.

-Câte ore lucrezi într-o zi? Și cum te relaxezi după?

-Nu lucrez foarte mult: cam trei ore la repetiții și încă vreo trei ore seara, la Știrile PRO TV. Ca să mă relaxez, nu fac mare lucru. Pentru mine e o relaxare și să fac teme cu Catinca, mă mai uit la televizor…

– La ce a trebuit să renunți și regreți?

– Am renunțat la fumat, dar nu regret nici o secundă. În rest, nu am renunțat la alte lucruri pe care le făceam.

O dată la 6 luni e la medic

– Ești dependent de pastile, de când cu infarctul? La control cât de des mergi?

– Nu, nu sunt dependent de pastile, dar sunt obligat să iau niște pastile în fiecare zi, la recomandarea medicilor. Problema mea medicală cere această grijă. La control merg o dată la șase luni și nu mi s-au mai descoperit lucruri noi, dimpotrivă, sunt foarte OK cu sănătatea, cu inima, am fost la un control și la plămâni, sunt OK. Nu mai am probleme, sincer. După ce mi-au pus și al doilea stent, cred că lucrurile s-au reglat din punctul de vedere al sănătății. Mi-am făcut niște analize acum, de curând, sunt OK și la analize.

2 stenturi are Busu. “A fost o intervenție, la început, la Spitalul din Craiova, când mi s-a pus un stent. Al doilea mi l-am pus anul acesta, la Institutul C.C. Iliescu, conștient total, am văzut totul pe monitor”.

-Te-ai refăcut complet sau mai sunt mici probleme de rezolvat?

-Da, pot spune că m-am refăcut complet.

Îndrăgitul actor și prezentator TV ne asigură că nu mai are probleme de sănătate

-S-a schimbat discursul oamenilor care te opresc la o vorbă pe stradă, la piață?

-Oamenii care mă opresc îmi spun în continuare același lucru: “Domnule, ne-ai speriat foarte tare și îți mulțumim că exiști încă!”.

Discursul oamenilor nu s-a schimbat de la acel moment încoace, ci s-a schimbat față de discursul de dinainte. Adică a apărut această direcție, “Domnule, ne-am temut pentru tine! Suntem bucuroși că ești în viață, că ești bine!”.

Oamenii îmi vorbesc în același ton glumeț, în aceeași zonă puțin hâtră. În general, în continuare mă întreabă cum e cu vremea, ce le mai dau, dacă le mai aduc furtuni, ploi. Într-un fel, sunt considerat în continuare un soi de făcător al vremii sau aducător de ploi și ninsori. Nu sunt schimbări foarte mari în discursul oamenilor.

-Ai călcat vreodată pe bec în ultimul an, încălcând restricțiile medicilor?

-Poate că n-am fost foarte atent cu alimentația, asta da! Poate că am mâncat un pic cam mult, poate n-am respectat recomandarea medicilor de a ține o oarecare dietă. Dar nu pot să zic că am exagerat.

Încă n-are voie să prezinte “Vremea” la știrile matinale

-În ianuarie, ne declarai: “Am vorbit cu soția mea să scriem ceva împreună. Poate o piesă de teatru, nu știu”. În ce stadiu este proiectul?

-În același stadiu în care l-am lăsat atunci, adică n-am început încă să lucrăm la asta. E destul de complicat, nu avem curaj încă să ne ocupăm de treaba asta.

-Tot în ianuarie spuneai, pentru știrileprotv.ro: “Nu mă mai agit. De asta nu fac încă știrile de dimineață, o să revin și dimineața”. Dar încă n-ai revenit.

-Mai stau. Medicul mi-a recomandat să stau mai liniștit un pic, să nu mă apuc încă de știrile de dimineață. Presupun o trezire la ora 5 dimineața, ceea ce nu e OK pentru mine acum.

Joacă în trei piese de teatru!

În afară de “Fidelitate”, despre care vorbea mai sus, spectacolul în care poate fi văzut pe 9 decembrie la Craiova, Busu mai joacă în două piese de teatru în această stagiune.

“Vă aștept pe 18 noiembrie la Teatrul Național din București, Sala Studio, unde jucăm «Central Park West», după care pe 26 noiembrie, la Ploiești, o să avem premiera unui alt spectacol, «Weekend comedy», cu care venim pe 12 decembrie la Teatrul Nottara. E un spectacol nou, la care ținem foarte mult, textul e senzațional, povestea e minunată. Două cupluri, unul de tineri, unul de bătrâni, închiriază întâmplător aceeași cabană și trebuie să-și împartă weekendul, fără ca ei să vrea. E un conflict între generații, e un text foarte fain!”, ne-a comunicat Busu.

Busu, în ”Marfa vie”. Este piesa cu care a revenit în teatru în 2011, după 11 ani de absență. De atunci, e nelipsit ”de pe scândură”, cum numesc actorii scena teatrului

