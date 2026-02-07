Primele relatări despre reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace au fost publicate de Axios și CNN. Un oficial american a confirmat informația pentru Reuters.

„Putem confirma că reuniunea Consiliului pentru Pace este programată pe 19 februarie”, a declarat oficialul respectiv.

Reuters a cerut mai multe informații din partea Casei Albe, dar nu a primit niciun răspuns până la ora publicării articolului.

Axios scrie că reuniunea din 19 februarie va fi mai degrabă o conferință de strângere de fonduri pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Potrivit CNN, administrația Trump a trimis deja mai multe invitații în care se specifică faptul că este vorba de „şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace”. Evenimentul este programat la Institutul American pentru Pace, redenumit anul trecut în Institutul pentru Pace Donald J. Trump.

Cel puțin un lider de stat și-a confirmat participarea, și anume premierul ungar Viktor Orban, care depune eforturi ca să prezinte drept cel mai apropiat aliat european al lui Donald Trump.

Reuniunea de la Washington ar avea loc la mai puțin de o lună de la semnarea cartei Consiliului pentru Pace, în marja Forumului Economic Internațional de la Davos. Douăzeci de țări au semnat până acum documentul, iar altele șapte și-au declarat intenția să procedeze la fel.

România face parte din cele aproximativ 60 de țări invitate inițial în acest proiect dorit de Donald Trump ca o structură globală pe care să o conducă pe viață și pentru care cere o taxă de participare de un miliard de dolari pentru un loc permanent.

Trump susține că această structură va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, în timp ce numeroși experți în relații internaționale afirmă că proiectul celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite ar putea submina și chiar duce la dispariția ONU, care a apărut pe fondul celui de-Al Doilea Război Mondial, la inițiativa Statelor Unite și a Marii Britanii.

Guverne din întreaga lume au reacționat cu prudență la invitația lui Trump de a se alătura inițiativei sale. În timp ce unii dintre aliații Washingtonului din Orientul Mijlociu s-au alăturat, mulți dintre aliații săi occidentali tradiționali s-au ținut până acum departe.

Marea Britanie, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Spania, Suedia și alte țări europene au declinat deja invitația de a face parte din Consiliul pentru Pace. România se află printre cele 23 de țări care analizează încă propunerea. Polonia și Ucraina sunt în aceeași situație.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cifre surprinzătoare în cel mai nou studiu: 84% dintre turiști refuză Austria și Elveția pentru stațiunile locale din România
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
Elle.ro
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Tinerii polițiști renunță la uniformă și se fac șoferi de TIR, din cauza volumului de muncă: „Am ajuns sistem de intervenție pe tip SMURD”
Știri România 07 feb.
Tinerii polițiști renunță la uniformă și se fac șoferi de TIR, din cauza volumului de muncă: „Am ajuns sistem de intervenție pe tip SMURD”
Diana Cojocaru, o femeie de 36 de ani din Republica Moldova, a murit într-un spital din Italia, iar familia ei dă acum vina pe medici: „Nu vrem răzbunare, ci răspunsuri”
Știri România 07 feb.
Diana Cojocaru, o femeie de 36 de ani din Republica Moldova, a murit într-un spital din Italia, iar familia ei dă acum vina pe medici: „Nu vrem răzbunare, ci răspunsuri”
Parteneri
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Adevarul.ro
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Am aflat ce i-ar fi strigat Andrei Cordea lui Cristiano Bergodi. E incredibil! De aia a înnebunit italianul! Exclusiv
Fanatik.ro
Am aflat ce i-ar fi strigat Andrei Cordea lui Cristiano Bergodi. E incredibil! De aia a înnebunit italianul! Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
Elle.ro
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Andrei Bănuță, despre mesajul piesei „Old Friend”: „În viața fiecăruia dintre noi există acei prieteni care sunt pregătiți să ne fie alături”
Exclusiv
Stiri Mondene 07 feb.
Andrei Bănuță, despre mesajul piesei „Old Friend”: „În viața fiecăruia dintre noi există acei prieteni care sunt pregătiți să ne fie alături”
Survivor România, 7 februarie 2026. Faimoșii luptă cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii
Stiri Mondene 07 feb.
Survivor România, 7 februarie 2026. Faimoșii luptă cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii
Parteneri
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
TVMania.ro
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
ObservatorNews.ro
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
GSP.ro
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Mediafax.ro
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Redactia.ro
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar de mită pentru plasarea unui nou șef RAR
Politică 07 feb.
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar de mită pentru plasarea unui nou șef RAR
5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!”. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om