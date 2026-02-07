Primele relatări despre reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace au fost publicate de Axios și CNN. Un oficial american a confirmat informația pentru Reuters.

„Putem confirma că reuniunea Consiliului pentru Pace este programată pe 19 februarie”, a declarat oficialul respectiv.

Reuters a cerut mai multe informații din partea Casei Albe, dar nu a primit niciun răspuns până la ora publicării articolului.

Axios scrie că reuniunea din 19 februarie va fi mai degrabă o conferință de strângere de fonduri pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Potrivit CNN, administrația Trump a trimis deja mai multe invitații în care se specifică faptul că este vorba de „şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace”. Evenimentul este programat la Institutul American pentru Pace, redenumit anul trecut în Institutul pentru Pace Donald J. Trump.

Cel puțin un lider de stat și-a confirmat participarea, și anume premierul ungar Viktor Orban, care depune eforturi ca să prezinte drept cel mai apropiat aliat european al lui Donald Trump.

Reuniunea de la Washington ar avea loc la mai puțin de o lună de la semnarea cartei Consiliului pentru Pace, în marja Forumului Economic Internațional de la Davos. Douăzeci de țări au semnat până acum documentul, iar altele șapte și-au declarat intenția să procedeze la fel.

România face parte din cele aproximativ 60 de țări invitate inițial în acest proiect dorit de Donald Trump ca o structură globală pe care să o conducă pe viață și pentru care cere o taxă de participare de un miliard de dolari pentru un loc permanent.

Trump susține că această structură va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, în timp ce numeroși experți în relații internaționale afirmă că proiectul celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite ar putea submina și chiar duce la dispariția ONU, care a apărut pe fondul celui de-Al Doilea Război Mondial, la inițiativa Statelor Unite și a Marii Britanii.

Guverne din întreaga lume au reacționat cu prudență la invitația lui Trump de a se alătura inițiativei sale. În timp ce unii dintre aliații Washingtonului din Orientul Mijlociu s-au alăturat, mulți dintre aliații săi occidentali tradiționali s-au ținut până acum departe.

Marea Britanie, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Spania, Suedia și alte țări europene au declinat deja invitația de a face parte din Consiliul pentru Pace. România se află printre cele 23 de țări care analizează încă propunerea. Polonia și Ucraina sunt în aceeași situație.

