România, pe lista scurtă a lui Trump

„Consiliul pentru Pace” a fost anunțat ca parte a eforturilor americane de a supraveghea și sprijini reconstrucția și administrarea Fâșiei Gaza. Potrivit surselor din presa internațională, oficialii americani discută deja extinderea mandatului acestui organism și către alte zone de conflict, precum Ucraina sau Venezuela, ceea ce ar transforma inițiativa într-un mecanism multinațional mai amplu.

Invitația adresată României, confirmată de surse oficiale, subliniază rolul tot mai activ pe care țara noastră îl poate juca în arhitectura diplomației internaționale, într-un moment în care sprijinul pentru soluții de pace și reconstrucție rămâne o temă centrală pe scena globală.

„Consiliul pentru Pace” al lui Trump, taxă de 1.000.000.000 de dolari

Președintele american Donald Trump a anunțat lansarea structurii internaționale numită „Consiliul pentru Pace”, iar statele interesate de un loc permanent ar trebui să plătească o taxă de un miliard de dolari. Restul vor putea fi membre pentru o perioadă determinată de trei ani.

România este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană chemate să participe. Sursele citate de Reuters spun că, în total, peste 60 de lideri mondiali ar fi primit invitații similare. Printre ei, Franța, Germania, Australia, Canada, dar și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen ar fi primit invitații similare.

Misiunea declarată a „Consiliului pentru Pace” este de a „promova stabilitatea, a restabili guvernarea legală și de a asigura o pace durabilă în zonele afectate sau amenințate de conflicte”.

