Noile reguli ar prioritiza aplicațiile pentru locuri de muncă mai bine plătite și care necesită calificări superioare.

Această inițiativă vine la scurt timp după ce Casa Albă a anunțat introducerea unei taxe anuale de 100.000 de dolari pentru aceste vize H-1B.

Noul sistem de selecție al vizelor H-1B

Scopul declarat este protejarea muncitorilor americani de concurența străină considerată neloială.

Propunerea vizează implementarea unui sistem care să favorizeze angajatorii ce oferă salarii mai mari, în special când cererile depășesc plafonul anual de 85.000 de vize.

Deși procesul de finalizare a regulamentului ar putea dura luni sau chiar ani, noile reguli pentru vize ar putea fi aplicate începând cu loteria din 2026.

Impactul economic estimat

Departamentul pentru Securitate Internă prevede o creștere a salariilor totale plătite lucrătorilor H-1B cu 502 milioane de dolari în anul fiscal 2026, ajungând la 2 miliarde de dolari anual între 2029-2035.

În contrast, aproximativ 5.200 de mici afaceri americane ar putea resimți un impact negativ din cauza pierderii forței de muncă.

Controverse și susținători ai schimbării procedurilor de selecție

Programul H-1B, care permite companiilor din SUA să angajeze lucrători calificați pentru a acoperi deficitul de talente, este susținut de figuri proeminente din industrie, precum Elon Musk.

Recomandări
Criticii susțin însă că sistemul permite reducerea salariilor și marginalizarea muncitorilor americani.

Distribuția vizelor de muncă H-1B

India rămâne principalul beneficiar al vizelor H-1B, cu 71% din totalul aprobărilor în 2024, urmată de China cu 11,7%.

Anual, programul oferă 65.000 de vize pentru muncitori străini în domenii specializate și 20.000 pentru cei cu diplome avansate.

Propunerea Administrației Trump reprezintă o schimbare semnificativă în politica de imigrație a SUA, cu potențiale implicații majore pentru industria tech și nu numai.

Ce sunt vizele H-1B

Creat în 1990, programul de vize H-1B permite angajatorilor americani să ofere temporar locuri de muncă cetățenilor străini cu cunoștințe specializate.

Solicitanții trebuie să aibă cel puțin o diplomă de licență într-un domeniu specific sau echivalent, conform Serviciilor de Cetățenie și Imigrație ale SUA.

Vizele sunt valabile inițial pentru trei ani, cu posibilitatea de prelungire până la șase ani. Costul pentru angajatori este de aproximativ 5.000 de dolari per solicitant.

Majoritatea beneficiarilor provin din India (peste 70%), urmată de China (10%). Anual sunt aprobate 65.000 de vize H-1B, plus 20.000 suplimentare pentru absolvenții de masterat sau doctorat din SUA.

Selecția se face prin loterie, ceea ce înseamnă că unii candidați eligibili pot fi respinși din cauza șansei. Durata procesului variază între 2 și 8 luni, cu opțiunea de procesare accelerată contra cost.

