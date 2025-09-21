Panica s-a răspândit rapid

Ministerul de Externe indian a declarat sâmbătă că speră ca perturbările cauzate de decizia președintelui să fie „abordate în mod corespunzător” de autoritățile americane. Proclamația, intrată în vigoare duminică, a generat temeri că mulți nu se vor putea întoarce în SUA.

La aeroportul internațional din San Francisco, mai mulți pasageri indieni au coborât dintr-un zbor Emirates cu doar câteva minute înainte de decolare, temându-se că nu li se va permite întoarcerea dacă părăsesc SUA. Conform The Independent, zborul a fost întârziat cu peste trei ore din cauza ieșirilor bruște.

Mulți deținători de vize H-1B au împărtășit online povești despre întoarcerea grăbită în America, unii la doar câteva ore după ce au aterizat în străinătate. Companiile tech precum Amazon, Microsoft, Meta și Alphabet și-au avertizat angajații cu vize H-1B să rămână în SUA sau să se întoarcă rapid.

Clarificări tardive

Casa Albă a clarificat ulterior că noua taxă se aplică doar cererilor noi, nu vizelor existente sau reînnoirilor. Această precizare a venit la o zi după ce secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, declarase că taxa de viză va fi plătită anual și se va aplica atât solicitanților de vize noi, cât și celor care cer reînnoiri.

Palestinian stabilit în România, suspectat de SRI că ar putea acționa în favoarea grupării teroriste Hamas. De ce a respins Curtea de Apel cererea de expulzare
Recomandări
Palestinian stabilit în România, suspectat de SRI că ar putea acționa în favoarea grupării teroriste Hamas. De ce a respins Curtea de Apel cererea de expulzare

Indienii reprezintă peste 70% din totalul deținătorilor de vize H-1B. Anul trecut, 285.000 din aproape 400.000 de vize H-1B au fost acordate indienilor.

Reacții și îngrijorări

În orașe indiene precum Hyderabad, Bengaluru și Pune, unde parcurile IT depind de vizele de muncă americane, familiile au vorbit despre panica răspândită de zvonurile că cei care călătoresc înapoi în India ar putea rămâne blocați.

Ambasada Indiană din Washington a înființat chiar o linie telefonică de urgență pentru cetățenii care se confruntă cu dificultăți.

Kathleen Campbell Walker, avocat de imigrație din Texas, a declarat într-o postare pe LinkedIn că politica „introduce haos total în procesul H-1B existent, practic cu o zi înainte”.

Serviciul de Cetățenie și Imigrație al SUA a publicat ulterior informații care confirmă că taxa nu se aplică persoanelor cu viză valabilă sau cu o cerere deja depusă.

Revanth Reddy, ministrul-șef al statului Telangana, l-a îndemnat pe prim-ministrul indian Narendra Modi să trateze problema „ca pe o situație de război”, avertizând că suferința lucrătorilor IT aflați în America va fi „de neimaginat”.

Politicienii din opoziție l-au acuzat pe Trump că vizează în mod specific indienii. Deputatul Congresului, Akhilesh Prasad Singh, a declarat pentru agenția de știri ANI: „Modul în care SUA îi tratează pe indieni arată că nu vor să-l vadă deloc pe premierul Modi sau pe indieni.”

Camera de Comerț a SUA și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea, afirmând că este ”preocupată de impactul asupra angajaților, familiilor acestora și angajatorilor”, Aceasta a adăugat că discuțiile cu administrația sunt în curs.

Programul H-1B permite lucrătorilor calificați – în principal oameni de știință, ingineri și programatori – să lucreze în SUA timp de până la șase ani.

Criticii din Washington, inclusiv Trump, susțin că este exploatat de firmele de outsourcing, în special din India, pentru a submina locurile de muncă pentru americani. Președintele a descris sistemul ca fiind o „amenințare la adresa securității naționale” atunci când a anunțat schimbarea.

Disputa vizelor H-1B

Programul de vize H-1B a devenit subiectul unei dispute aprinse în cercul susținătorilor președintelui ales Donald Trump. Potrivit The Independent, în timp ce unii membri ai extremei drepte se opun ferm imigrației, figuri importante din Silicon Valley susțin aceste vize destinate imigranților înalt calificați din domenii precum tehnologie, sănătate, inginerie și finanțe.

Trump pare să fi adoptat o poziție favorabilă vizelor H-1B, susținând argumentele lui Elon Musk și Vivek Ramaswamy privind necesitatea unor căi legale de imigrație pentru a acoperi deficitul de competențe în sectoare cheie. Într-un interviu recent pentru New York Post, președintele ales a declarat: „Întotdeauna mi-au plăcut vizele, am fost mereu în favoarea vizelor. De aceea le avem.”

Extremistul Marian Motocu, bun de judecat pentru incitare la ură și discriminare. El dă vina pe Mihai Eminescu pentru felul în care i-a numit pe evrei
Recomandări
Extremistul Marian Motocu, bun de judecat pentru incitare la ură și discriminare. El dă vina pe Mihai Eminescu pentru felul în care i-a numit pe evrei

Ce sunt vizele H-1B?

Creat în 1990, programul de vize H-1B permite angajatorilor americani să ofere temporar locuri de muncă cetățenilor străini cu cunoștințe specializate. Solicitanții trebuie să aibă cel puțin o diplomă de licență într-un domeniu specific sau echivalent, conform Serviciilor de Cetățenie și Imigrație ale SUA.

Vizele sunt valabile inițial pentru trei ani, cu posibilitatea de prelungire până la șase ani. Costul pentru angajatori este de aproximativ 5.000 de dolari per solicitant. Majoritatea beneficiarilor provin din India (peste 70%), urmată de China (10%).

Anual sunt aprobate 65.000 de vize H-1B, plus 20.000 suplimentare pentru absolvenții de masterat sau doctorat din SUA. Selecția se face prin loterie, ceea ce înseamnă că unii candidați eligibili pot fi respinși din cauza șansei.

Durata procesului variază între 2 și 8 luni, cu opțiunea de procesare accelerată contra cost.

Pozițiile anterioare ale lui Trump

În timpul primului mandat, Trump a restricționat programul H-1B în 2020, invocând îngrijorări că permite angajatorilor să înlocuiască muncitorii americani cu străini plătiți mai puțin. Într-o dezbatere din 2016, el a numit programul «foarte rău» și «nedrept» pentru lucrătorii americani.

„În primul rând, cred și cunosc foarte bine H-1B. Și e ceva ce eu, sincer, folosesc și nu ar trebui să mi se permită să-l folosesc. Nu ar trebui să-l avem”, a spus Trump atunci.

Noua taxă de 100.000 de dolari

Pe 19 septembrie, Trump a semnat o proclamație care impune o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru cererile de viză H-1B, aplicabilă de la 21 septembrie. Aceasta se aplică angajatorilor care sponsorizează cetățeni străini pentru intrare în cadrul programului H-1B.

„Avem nevoie de lucrători excelenți, iar acest lucru asigură practic că asta se va întâmpla” , a declarat Trump reporterilor la semnarea proclamației. Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a subliniat că taxa trebuie plătită anual.

„Toată lumea va fi mulțumită, și vom putea păstra în țara noastră oameni care vor fi foarte productivi”, a adăugat Trump. „Și în multe cazuri, aceste companii vor plăti mulți bani pentru asta, și sunt foarte fericite în legătură cu asta.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai, într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut un semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Viva.ro
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Nu o mai recunoști! Ultimele imagini cu Elena Băsescu: s-a îngrășat, poartă trening, gluga pe cap și ochelari ca să nu fie recunoscută
Unica.ro
Nu o mai recunoști! Ultimele imagini cu Elena Băsescu: s-a îngrășat, poartă trening, gluga pe cap și ochelari ca să nu fie recunoscută
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei! Eva Maria a împlinit azi 7 ani și stai să vezi surpriza emoționantă din partea mamei! Trei ani au fost despărțite de gratii
Avantaje.ro
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei! Eva Maria a împlinit azi 7 ani și stai să vezi surpriza emoționantă din partea mamei! Trei ani au fost despărțite de gratii
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”
Tvmania.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”

Alte știri

Un român a păcălit un italian să cumpere o cadă cu hidromasaj pe internet, apoi s-a făcut nevăzut
Știri România 11:04
Un român a păcălit un italian să cumpere o cadă cu hidromasaj pe internet, apoi s-a făcut nevăzut
Cod galben de ceață emis pentru mai multe județe. Lista localităților afectate
Știri România 09:05
Cod galben de ceață emis pentru mai multe județe. Lista localităților afectate
Parteneri
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Adevarul.ro
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
Fanatik.ro
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Cum arată camera gemenilor Roxanei Nemeș. Imagini din vila de 1 milion de euro a vedetei
Stiri Mondene 12:31
Cum arată camera gemenilor Roxanei Nemeș. Imagini din vila de 1 milion de euro a vedetei
Diana Dumitrescu și-a schimbat look-ul. Actrița a renunțat la șaten, iar acum arată diferit. „Ceva nou aduce întotdeauna o stare de bine”
Stiri Mondene 12:12
Diana Dumitrescu și-a schimbat look-ul. Actrița a renunțat la șaten, iar acum arată diferit. „Ceva nou aduce întotdeauna o stare de bine”
Parteneri
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Elle.ro
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
ObservatorNews.ro
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Libertateapentrufemei.ro
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Mediafax.ro
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid
KanalD.ro
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid

Politic

Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai, într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut un semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Analiză
Politică 20 sept.
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai, într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut un semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică”
Politică 20 sept.
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică”
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Alimentul care se găsește în toate magazinele din România îl menține în cea mai bună formă la 40 de ani
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Alimentul care se găsește în toate magazinele din România îl menține în cea mai bună formă la 40 de ani
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult