Panica s-a răspândit rapid

Ministerul de Externe indian a declarat sâmbătă că speră ca perturbările cauzate de decizia președintelui să fie „abordate în mod corespunzător” de autoritățile americane. Proclamația, intrată în vigoare duminică, a generat temeri că mulți nu se vor putea întoarce în SUA.

La aeroportul internațional din San Francisco, mai mulți pasageri indieni au coborât dintr-un zbor Emirates cu doar câteva minute înainte de decolare, temându-se că nu li se va permite întoarcerea dacă părăsesc SUA. Conform The Independent, zborul a fost întârziat cu peste trei ore din cauza ieșirilor bruște.

Mulți deținători de vize H-1B au împărtășit online povești despre întoarcerea grăbită în America, unii la doar câteva ore după ce au aterizat în străinătate. Companiile tech precum Amazon, Microsoft, Meta și Alphabet și-au avertizat angajații cu vize H-1B să rămână în SUA sau să se întoarcă rapid.

Clarificări tardive

Casa Albă a clarificat ulterior că noua taxă se aplică doar cererilor noi, nu vizelor existente sau reînnoirilor. Această precizare a venit la o zi după ce secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, declarase că taxa de viză va fi plătită anual și se va aplica atât solicitanților de vize noi, cât și celor care cer reînnoiri.

Indienii reprezintă peste 70% din totalul deținătorilor de vize H-1B. Anul trecut, 285.000 din aproape 400.000 de vize H-1B au fost acordate indienilor.

Reacții și îngrijorări

În orașe indiene precum Hyderabad, Bengaluru și Pune, unde parcurile IT depind de vizele de muncă americane, familiile au vorbit despre panica răspândită de zvonurile că cei care călătoresc înapoi în India ar putea rămâne blocați.

Ambasada Indiană din Washington a înființat chiar o linie telefonică de urgență pentru cetățenii care se confruntă cu dificultăți.

Kathleen Campbell Walker, avocat de imigrație din Texas, a declarat într-o postare pe LinkedIn că politica „introduce haos total în procesul H-1B existent, practic cu o zi înainte”.

Serviciul de Cetățenie și Imigrație al SUA a publicat ulterior informații care confirmă că taxa nu se aplică persoanelor cu viză valabilă sau cu o cerere deja depusă.

Revanth Reddy, ministrul-șef al statului Telangana, l-a îndemnat pe prim-ministrul indian Narendra Modi să trateze problema „ca pe o situație de război”, avertizând că suferința lucrătorilor IT aflați în America va fi „de neimaginat”.

Politicienii din opoziție l-au acuzat pe Trump că vizează în mod specific indienii. Deputatul Congresului, Akhilesh Prasad Singh, a declarat pentru agenția de știri ANI: „Modul în care SUA îi tratează pe indieni arată că nu vor să-l vadă deloc pe premierul Modi sau pe indieni.”

Camera de Comerț a SUA și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea, afirmând că este ”preocupată de impactul asupra angajaților, familiilor acestora și angajatorilor”, Aceasta a adăugat că discuțiile cu administrația sunt în curs.

Programul H-1B permite lucrătorilor calificați – în principal oameni de știință, ingineri și programatori – să lucreze în SUA timp de până la șase ani.

Criticii din Washington, inclusiv Trump, susțin că este exploatat de firmele de outsourcing, în special din India, pentru a submina locurile de muncă pentru americani. Președintele a descris sistemul ca fiind o „amenințare la adresa securității naționale” atunci când a anunțat schimbarea.

Disputa vizelor H-1B

Programul de vize H-1B a devenit subiectul unei dispute aprinse în cercul susținătorilor președintelui ales Donald Trump. Potrivit The Independent, în timp ce unii membri ai extremei drepte se opun ferm imigrației, figuri importante din Silicon Valley susțin aceste vize destinate imigranților înalt calificați din domenii precum tehnologie, sănătate, inginerie și finanțe.

Trump pare să fi adoptat o poziție favorabilă vizelor H-1B, susținând argumentele lui Elon Musk și Vivek Ramaswamy privind necesitatea unor căi legale de imigrație pentru a acoperi deficitul de competențe în sectoare cheie. Într-un interviu recent pentru New York Post, președintele ales a declarat: „Întotdeauna mi-au plăcut vizele, am fost mereu în favoarea vizelor. De aceea le avem.”

Ce sunt vizele H-1B?

Creat în 1990, programul de vize H-1B permite angajatorilor americani să ofere temporar locuri de muncă cetățenilor străini cu cunoștințe specializate. Solicitanții trebuie să aibă cel puțin o diplomă de licență într-un domeniu specific sau echivalent, conform Serviciilor de Cetățenie și Imigrație ale SUA.

Vizele sunt valabile inițial pentru trei ani, cu posibilitatea de prelungire până la șase ani. Costul pentru angajatori este de aproximativ 5.000 de dolari per solicitant. Majoritatea beneficiarilor provin din India (peste 70%), urmată de China (10%).

Anual sunt aprobate 65.000 de vize H-1B, plus 20.000 suplimentare pentru absolvenții de masterat sau doctorat din SUA. Selecția se face prin loterie, ceea ce înseamnă că unii candidați eligibili pot fi respinși din cauza șansei.

Durata procesului variază între 2 și 8 luni, cu opțiunea de procesare accelerată contra cost.

Pozițiile anterioare ale lui Trump

În timpul primului mandat, Trump a restricționat programul H-1B în 2020, invocând îngrijorări că permite angajatorilor să înlocuiască muncitorii americani cu străini plătiți mai puțin. Într-o dezbatere din 2016, el a numit programul «foarte rău» și «nedrept» pentru lucrătorii americani.

„În primul rând, cred și cunosc foarte bine H-1B. Și e ceva ce eu, sincer, folosesc și nu ar trebui să mi se permită să-l folosesc. Nu ar trebui să-l avem”, a spus Trump atunci.

Noua taxă de 100.000 de dolari

Pe 19 septembrie, Trump a semnat o proclamație care impune o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru cererile de viză H-1B, aplicabilă de la 21 septembrie. Aceasta se aplică angajatorilor care sponsorizează cetățeni străini pentru intrare în cadrul programului H-1B.

„Avem nevoie de lucrători excelenți, iar acest lucru asigură practic că asta se va întâmpla” , a declarat Trump reporterilor la semnarea proclamației. Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a subliniat că taxa trebuie plătită anual.

„Toată lumea va fi mulțumită, și vom putea păstra în țara noastră oameni care vor fi foarte productivi”, a adăugat Trump. „Și în multe cazuri, aceste companii vor plăti mulți bani pentru asta, și sunt foarte fericite în legătură cu asta.”