Directorii și investitorii din domeniul tehnologiei au declarat că noile taxe ar putea adăuga milioane de dolari la costurile companiilor și ar putea afecta disproporționat startup-urile, care s-ar putea să nu-și mai permită vizele ca parte a strategiei lor.

Într-o serie de anunțuri confuze, care au început vineri seara, Donald Trump și alți oficiali ai Casei Albe au declarat că firmele vor fi taxate cu 100.000 de dolari pentru fiecare viză temporară de muncă H1-B, folosită de mari companii tech precum Amazon, Microsoft și Meta.

Reacția companiilor, după taxa de 100.000 dolari anunțată de Donald Trump

Mulți au criticat măsura și modul haotic în care a fost comunicată, ceea ce a făcut necesară o clarificare din partea Casei Albe: taxele vor fi percepute o singură dată, nu anual, și nu se vor aplica deținătorilor existenți, inclusiv celor aflați în străinătate la momentul anunțului.

Meta, Microsoft și Amazon nu au dat imediat un punct de vedere. Majoritatea directorilor din marile companii tech, dintre care mulți au legături strânse cu administrația Trump de la revenirea acestuia la Casa Albă, nu s-au exprimat public cu privire la propunere, care ar putea schimba radical modul lor de atragere a talentelor din țări precum India și China.

„Avantajul Americii a fost întotdeauna faptul că atragem oameni inteligenți și ambițioși din toată lumea. Imigranții cu înaltă calificare nu ne iau locurile, ci construiesc alături de noi. Unii dintre cei mai buni colegi din cariera mea au fost deținători de viză H-1B care își urmăreau propriul vis american”, a spus Esther Crawford, fostă directoare la Twitter și investitoare, care lucrează acum ca director de management de produs la Meta, potrivit profilului ei de LinkedIn.

Administrația Trump a înăsprit politica privind imigrația pe mai multe planuri, inclusiv prin întărirea securității la frontieră și raiduri care au vizat în special muncitori slab calificați, mulți dintre ei fiind migranți fără acte.

Cel mai recent, Agenția americană pentru imigrație și vamă (ICE) a făcut o percheziție la o fabrică de baterii din statul Georgia, deținută de Hyundai, fapt ce a stârnit nemulțumirea oficialilor de la Seul, care au ridicat semne de întrebare cu privire la relația bilaterală cu Statele Unite.

Economiștii de la Berenberg au avertizat că majorarea taxelor pentru vize ar putea împovăra și mai mult piața muncii din SUA, deja slăbită de efectele politicilor comerciale din perioada Trump.

Deși inteligența artificială ar putea ajuta la acoperirea unor lipsuri de personal, analiștii au avertizat că unele costuri în creștere ar putea pune presiune pe companii și, în cele din urmă, pe clienții acestora.

„Făcând foarte scump pentru companii să atragă talente străine și forțând unii studenți străini să părăsească țara după absolvire, exodul de creiere va afecta puternic productivitatea”, au scris aceștia.

Haos pe aeroporturi, după taxa vamală

Anunțul de vineri seara a provocat haos în rândul călătorilor, unii coborând din avioane pentru a evita să plece din țară, iar alții grăbindu-se să meargă acasă la sfatul companiilor lor, înainte ca administrația să clarifice ordinul.

„Inima mea este alături de toate familiile și persoanele îngrijorate de viitorul lor în urma anunțului brusc și haotic privind schimbările vizelor H-1B. America ar trebui să depună eforturi pentru a atrage mai multe talente calificate, nu să creeze incertitudine care le alungă”, a scris Andrew Ng, fondatorul DeepLearningAI, pe LinkedIn.

Măsura a primit însă și ceva sprijin din partea unor directori de top. Vicepreședintele IBM, Gary Cohn, fost șef al Consiliului Economic Național în prima administrație Trump, a declarat pentru CBS News că noile taxe sunt o „idee bună”, care ar ajuta la atragerea angajaților cu competențe de mare valoare.

Și Reed Hastings, președintele Netflix, a exprimat o opinie similară pe X, spunând că taxele mai mari vor însemna că vizele vor fi folosite doar pentru „locuri de muncă de foarte mare valoare” și vor oferi mai multă siguranță celor care le dețin.

Dar David Seidman, șeful securității platformei la firma fintech Plaid, a prezis pe LinkedIn că „cel puțin una” dintre marile companii tech va înceta să mai recruteze pentru acele posturi în Statele Unite și își va extinde în schimb operațiunile în India sau Canada.

Ce sunt vizele H-1B

Creat în 1990, programul de vize H-1B permite angajatorilor americani să ofere temporar locuri de muncă cetățenilor străini cu cunoștințe specializate.

Solicitanții trebuie să aibă cel puțin o diplomă de licență într-un domeniu specific sau echivalent, conform Serviciilor de Cetățenie și Imigrație ale SUA.

Vizele sunt valabile inițial pentru trei ani, cu posibilitatea de prelungire până la șase ani. Costul pentru angajatori este de aproximativ 5.000 de dolari per solicitant.

Majoritatea beneficiarilor provin din India (peste 70%), urmată de China (10%). Anual sunt aprobate 65.000 de vize H-1B, plus 20.000 suplimentare pentru absolvenții de masterat sau doctorat din SUA.

Selecția se face prin loterie, ceea ce înseamnă că unii candidați eligibili pot fi respinși din cauza șansei.

Durata procesului variază între 2 și 8 luni, cu opțiunea de procesare accelerată contra cost.

Noua taxă de 100.000 de dolari

Pe 19 septembrie, Trump a semnat o proclamație care impune o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru cererile de viză H-1B, aplicabilă de la 21 septembrie.

Aceasta se aplică angajatorilor care sponsorizează cetățeni străini pentru intrare în cadrul programului H-1B.

„Avem nevoie de lucrători excelenți, iar acest lucru asigură practic că asta se va întâmpla”, a declarat Trump reporterilor la semnarea proclamației.

Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a subliniat că taxa trebuie plătită anual.

„Toată lumea va fi mulțumită și vom putea păstra în țara noastră oameni care vor fi foarte productivi. Și în multe cazuri, aceste companii vor plăti mulți bani pentru asta, și sunt foarte fericite în legătură cu asta”, a adăugat Trump.

