Conform autorităților locale, atacatorul, elev în cadrul aceleiași școli, a pătruns în clădire cu un pistol de calibru .380 și a deschis focul pe un hol care ducea spre biroul directorului.

Tragédia! Um adolescente de 13 anos roubou a arma do padrasto e executou duas funcionárias, Alzenir e Raquel, que, segundo testemunhas, foram heroínas ao impedir que o criminoso atirasse nos alunos. Enquanto uns defendem a liberação total de armas, crianças e educadoras morrem.… pic.twitter.com/fLylPeIKKj — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) May 5, 2026

Agresorul s-a predat, tatăl său, arestat

Fetița rănită a fost împușcată în picior, iar alte două persoane au murit.

„După atac, adolescentul s-a predat poliției”, a declarat locotenent-colonelul Felipe Russo, din cadrul poliției militare din statul Acre.

Tatăl vitreg al băiatului, care deținea arma folosită în atac, a fost și el arestat. De asemenea, poliția investighează posibilitatea ca alți elevi să fi colaborat cu atacatorul, a precizat Russo.

În mijlocul haosului, elevii au încercat cu disperare să scape. Eduardo Rodrigues Cavalcante, un recepționer de 19 ani de la un hotel din apropierea școlii, a fost martor la scenele dramatice.

Martor la atacul armat de la școală: Am auzit focuri de armă și multe țipete

„Zidul are șase metri înălțime și doar o singură persoană a reușit să sară peste el și să se refugieze aici, în hotel. Ceilalți au rămas pe acoperișul școlii, încercând să scape. Am auzit focuri de armă și multe țipete”, a relatat tânărul.

Imaginile difuzate de un post local de televiziune au surprins momente de panică în fața școlii, cu oameni plângând și îmbrățișându-se, în timp ce o femeie era evacuată pe o targă.

Incidentul a avut loc la Institutul Sao Jose, o școală gimnazială din nord-vestul țării, unde învăța elevul, și a zguduit întreaga comunitate.

Guvernul statului Acre a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor, comunității școlare și cadrelor didactice.

„În fața acestei tragedii, statul își exprimă cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor, comunității școlare a Institutului Sao Jose și tuturor cadrelor didactice afectate de acest eveniment”, a anunțat executivul local.

Pentru a sprijini elevii și profesorii după acest incident traumatizant, autoritățile au mobilizat echipe de asistență psihologică și au suspendat cursurile pentru trei zile în toate școlile din statul Acre.

Creșterea atacurilor în școli, o problemă gravă în Brazilia

Brazilia se confruntă cu un val îngrijorător de atacuri în școli în ultimii ani.

În septembrie 2025, doi elevi au fost împușcați mortal, iar alți trei răniți într-un incident armat la o școală din statul Ceará.

În 2023, un alt atac armat produs într-o școală din São Paulo a făcut un mort și trei răniți, iar un atac cu cuțitul în Minas Gerais a ucis un adolescent și a rănit trei.

Tot în același an, un bărbat de 25 de ani a omorât patru copii cu un topor într-o grădiniță din Santa Catarina.