Zece persoane au fost internate în spital după nunta de la Iași

Conform DSP Iași, cinci dintre persoanele afectate sunt internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, iar alte cinci au fost transferate către spitale din Râmnicu Sărat, Huși și Bacău.

Simptomele sunt specifice toxiinfecției alimentare și includ greață, vărsături, dureri abdominale, febră și scaune diareice.

„Starea pacienților a fost în ameliorare constantă. Un pacient a fost externat la cerere, cu stare generală bună, iar în cursul zilei de astăzi urmează să mai fie externată încă o persoană. Pacienții sunt stabili, conștienți, cooperanți, cu o stare generală bună. În zilele următoare vor fi externați toți pacienții”, a declarat medicul Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, potrivit News.ro.

DSP Iași a deschis o anchetă și a ridicat probe de apă și mâncare din restaurant

DSP Iași a recoltat probe de apă și mostre din alimentele consumate în cadrul evenimentului pentru a determina sursa posibilă a toxiinfecției alimentare.

Pe lângă cele zece persoane internate, alte câteva zeci de nuntași au acuzat simptome similare, dar nu au necesitat îngrijiri medicale de urgență. Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact sursa contaminării alimentare.

Ce spun reprezentanții hotelului în care a avut loc nunta din Iași

Reprezentanții hotelului implicat au precizat că în seara respectivă au avut loc mai multe evenimente, însă problemele de sănătate au fost semnalate doar în rândul participanților la această nuntă.

Potrivit acestora, este posibil ca sursa contaminării să fi fost niște prăjituri consumate înainte de petrecerea propriu-zisă.

Un restaurant din Onești a fost amendat în cursul acestei săptămâni, după ce mai multe persoane care au participat la un eveniment privat s-au prezentat la spital cu stări de rău. Restaurantul pentru care a fost activat Planul Roșu de intervenție primește o amendă de doar 51.000 de lei. Reamintim că aici 30 de persoane au fost internate după ce au prezentat simptome și stări de rău.

