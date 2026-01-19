Adolescentul de 14 ani și-a atacat cu maceta colegul de liceu

Un incident grav s-a petrecut în ziua de 14 ianuarie în apropierea Spitalului 3 din Brăila. Un elev în vârstă de 14 ani l-a atacat cu o macetă pe colegul. Victima este un adolescent de 15 ani. Cei doi tineri sunt elevi la Liceul cu Program Sportiv.

Potrivit informațiilor publicate de Debraila.ro, polițiștii au pornit o anchetă pentru tentativă de omor. Adolescentul de 14 ani i-ar fi despicat elevului de 15 ani căciula pe care o avea pe cap cu maceta. Fesul tânărului era însă înghețat de la ger, iar astfel i-ar fi salvat viața.

Cum a fost atacat elevul de 15 ani cu maceta de colegul său

Conflictul dintre cei doi adolescenți ar fi început verbal, iar victima ar fi utilizat un spray lacrimogen împotriva agresorului. Acesta, în replică, a scos o macetă și l-a lovit pe băiatul de 15 ani în cap. „I-a despicat căciula din cap cu maceta.

Căciula era înghețată de la ger. Putea să-l omoare”, a povestit un prieten al victimei pentru presa locală. Din fericire, lovitura nu i-a fost fatală. Un selfie realizat de adolescent imediat după incident arată cum maceta i-a tăiat aproape perfect căciula, pe mijlocul capului.

Ce spun martorii despre atacul elevului din Brăila

Potrivit martorilor, agresorul era cunoscut pentru comportamentul său violent. Adolescentul de 14 ani ar fi cunoscut pentru actele sale de agresiune. Potrivit declarațiilor date de martori în presa locală, elevul aducea spray lacrimogen la școală și ataca persoane pe stradă în timpul unor filmări pentru contul de TikTok.

„Face multe probleme, deși are doar 14 ani. A atacat și niște bătrâni cu spray lacrimogen. Venea la școală cu maceta, cu spray-ul. Făcea live pe TikTok cum îi lovea pe alți copii, la școală. Toți știu că e periculos”, a mai declarat un coleg de-al victimei.

Adolescentul de 14 ani este liber după atacul de la liceul din Brăila

Deși inițial cercetările vizau infracțiunea de lovire sau alte violențe, încadrarea juridică a fost schimbată, având în vedere gravitatea atacului.

Victima a fost lovită într-o zonă vitală, iar doar o întâmplare norocoasă a prevenit o tragedie majoră. În prezent, agresorul de 14 ani este în libertate. Conform legislației în vigoare, minorii între 14 și 16 ani pot fi arestați preventiv doar dacă se stabilește că au discernământ. Rămâne de văzut ce vor decide procurorii în acest caz grav, care a stârnit îngrijorare în rândul părinților și elevilor din Brăila.

Din păcate, atacurile cu macete în rândul adolescenților au devenit tot mai frecvente. Situația de la Brăila amintește de exemplul celor doi copii de 13 ani care au jefuit un magazin din Dortmund și i-au tăiat cu maceta degetele proprietarului. La acel moment, procurorii au demarat o anchetă, în condițiile în care atacatorii erau prea mici ca să răspundă penal.

