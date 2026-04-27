Totul se datorează, firește, stilului de viață activ, deprins încă din adolescență. Toată lumea știe că sportul și mișcarea sunt elemente nelipsite din rutina lui, însă puțini oameni știu că jurnalistul vine la muncă pe… bicicletă!

Sătul de aglomerația din Capitală, dar și pentru că-i place să fie mereu în mișcare, prezentatorul Știrilor Kanal D pedalează neobosit spre muncă, la cumpărături și oriunde are treabă.

Cosmin Cernat merge zilnic pe bicicletă

Zi de zi, fie vreme bună, fie vreme rea, Cosmin Cernat este mereu pe două roți și afișează un zâmbet de milioane! Plus că are aceeași energie și același tonus ca la debutul pe micul ecran.

„Parcurg zilnic 10-15 kilometri și chiar mai mult, depinde unde mă duc în ziua respectivă și ce fac: dacă merg la cumpărături, dacă vin la birou sau mă duc la padel”, a spus Cosmin Cernat în exclusivitate pentru Libertatea.

Cosmin Cernat nu intră la pupitrul Știrilor Kanal D până nu și-a făcut încălzirea cu o tură serioasă pe două roți, de acasă până la studiourile Kanal D. Și tot așa se întoarce acasă!

„Colegii se mai amuză pe seama mea, că uneori e frig afară și eu sunt pe bicicletă. Chiar și iarna! Decât să stau în trafic 45 de minute, prefer să fac 15 minute… Plus că la noi nu mai sunt iernile care erau odată, când era ger cumplit și abia puteai să mergi pe stradă”, a adăugat prezentatorul de la Kanal D.

În spatele mersului pe bicicletă se află o motivație practică, dar și emoțională. Cosmin Cernat vrea să evite aglomerația și să se mențină mereu în mișcare, așa cum îi place. Totodată, pasiunea pentru pedalat este o „moștenire” de la bunicul său.

Moștenire de la bunicul său

„În primul rând, este vorba despre timpul pe care îl câștig, deoarece evit aglomerația. În al doilea rând, am ocazia să fac mișcare, ceea ce e minunat. Și în al treilea rând, cred că îl moștenesc pe bunicul meu, care a fost militar de carieră. La vârsta de 82-83 de ani, el mergea cu bicicleta prin oraș. Prin Focșani și de la Focșani la Jorăști”, a mai povestit Cosmin Cernat pentru Libertatea.

Primele lecții de bicicletă le-a luat chiar de la bunicul din partea tatălui, cel pe care îl moștenește. „Avea o condiție fizică foarte bună. El m-a învățat să merg pe bicicletă când eram mic, cred că aveam vreo șase-șapte ani. A fost greu, pentru că pe vremea aceea nu erau biciclete pentru copii. Când creșteai, te suiai pe o bicicletă mare. Noi, copiii, făceam cu rândul ca să ne plimbăm pe bicicletă, era frumos”, și-a amintit cu nostalgie prezentatorul de la Kanal D.

Vedeta nu dă înapoi nici când vine vorba despre parcurgerea distanțelor mai mari: Cosmin Cernat a parcurs dintr-o bucată chiar și trasee de 25 de kilometri! Fire competitivă, nu ezită să se alăture turelor de amatori din București: „Am participat la un moment dat și la o competiție foarte frumoasă de amatori, unde am parcurs 14 kilometri. Se numește L’Etape și se organizează în București în fiecare an”.

Prezentatorul a dezvăluit și care este traseul său preferat. „Îmi place foarte mult zona Kiseleff – Aviatorilor – Herăstrău – Mircea Eliade. E foarte frumos traseul în orice anotimp”, a adăugat Cosmin Cernat în exclusivitate pentru Libertatea.

Dincolo de echilibru și coordonare, mersul pe bicicletă mai implică niște lucruri de care oamenii care se angajează în trafic ar trebui să țină cont.

„Când ieși în trafic cu bicicleta sau cu trotineta, trebuie să stăpânești anumite reguli și să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău. Sunt foarte mulți oameni care ies în trafic pe bicicletă, îi văd, unii nu cunosc regulile de circulație. Iar asta este o problemă reală. Asta e părerea mea, om care merge cu bicicleta de peste 40 de ani”, a încheiat Cosmin Cernat.

