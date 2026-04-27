Partida dintre Viitorul Livezile și Atletico Monor, din etapa a patra a play-off-ului Ligii 4, sezonul 2025-2026, va rămâne cu siguranță în istoria fotbalului județean datorită unui moment de-a dreptul ireal.

Cele două echipe din județul Bistrița-Năsăud se aflau la egalitate în minutul 85, când Ovidiu Bruta a reușit să prindă mingea, după o lovitură liberă executată de cei de la Livezile. Portarul de la Atletico Monor le-a făcut semn colegilor săi să meargă spre careul advers, a bătut mingea, după care a lovit-o cu putere.

După o degajare lungă, de aproximativ 90 de metri, mingea a traversat întreg terenul, l-a surprins pe portarul advers și s-a oprit direct în plasa porții celor de la Viitorul Livezile.

Atletico Monor a mai marcat apoi un gol la ultima fază a meciului, reușind să câștige meciul cu Viitorul Livezile, cu 2-0.

Reușita lui Ovidiu Bruta a fost chiar un cadou pe care și l-a făcut singur. Portarul celor de la Atletico Monor a împlinit 36 de ani, chiar cu o zi înainte de golul extraordinar pe care l-a marcat.

„Ovidiu este de departe unul dintre oamenii de bază din echipa noastră și unul dintre cei mai buni portari din ligă. Nu există meci în care paradele și reflexele lui să nu ne lase cu gura căscată și să nu facă diferența atunci când avem cea mai mare nevoie!”, a precizat Atletico Monor, pe Facebook.

