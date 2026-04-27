Tehnologia îmbătrânește mai repede decât caroseria

Motivul acestei schimbări constă în progresul fulgerător. Ciclurile de dezvoltare pentru baterii și software sunt acum atât de scurte, încât mașinile devin depășite tehnologic în doar câțiva ani. „Bateria evoluează mai rapid decât lumea auto”, explică Xing Zhou, de la firma de consultanță AlixPartners, pentru revista de specialitate Automobilwoche. Cine conduce un model vechi de doi ani se află, în ochii multor tineri chinezi, deja la volanul unei mașini de epocă.

Reparația nu mai merită

Războiul acerb al prețurilor de pe piața chineză accelerează acest trend. Producția mașinilor electrice simple costă adesea mai puțin de 20.000 de euro. Dacă după trei ani, bateria trebuie înlocuită pentru aproximativ 10.000 de euro, acest lucru devine un nonsens economic.

Consecința: proprietarii preferă să cumpere o mașină nouă. Deoarece în China aproape că nu există o piață funcțională pentru mașini second-hand, iar modelele de leasing sunt rare, vehiculele scoase din uz ajung pe platforme uriașe de depozitare. Aceste cimitire de mașini sunt semnul vizibil al unei industrii care cunoaște doar vânzarea de produse noi.

Beijingul lasă piața să acționeze liber

Guvernul chinez susține indirect această evoluție. În actualul plan cincinal, statul se retrage din zona subvențiilor. Deoarece mașinile electrice din China au devenit între timp mai ieftine decât cele cu combustie internă, competiția este cea care ar trebui să regleze piața. Producătorii reacționează în consecință: își dezvoltă mașinile strict în funcție de un preț țintă. Cine livrează tehnologia solicitată la cel mai mic preț, câștigă.

O industrie în pragul schimbării

Pentru mulți constructori auto, această direcție se transformă într-o luptă pentru supraviețuire. Experții anticipează că presiunea uriașă asupra prețurilor va duce, în următorii doi ani, la o selecție a pieței. Multe mărci vor dispărea. Este considerat puțin probabil ca principiul „mașinii de unică folosință” să ajungă și în Europa. Aici, concepțiile actuale despre sustenabilitate contravin ritmului chinezesc. La fel și prețurile mașinilor noi.

Pe de altă parte, Volkswagen vrea să cucerească cea mai mare piață auto din lume cu o mașină de 10.000 de euro, pentru a concura direct cu vehiculele electrice ieftine din China. Mașina nu este doar asamblată acolo, ci și proiectată local, folosind furnizori chinezi pentru a reduce costurile cu până la 40%.

Peste 1.400 de vehicule, sute de mărci și o mare de tehnologie: Salonul Auto de la Beijing 2026 (Auto China) și-a deschis oficial porțile vineri, 24 aprilie, într-o atmosferă electrizantă. În acest univers dominat de AI, roboți umanoizi și taxiuri aeriene, un nume nou atrage privirile europenilor: LEPAS, brandul de energie nouă al gigantului Chery, care urmează să ajungă și pe străzile din România, în toamna acestui an.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE