După despărțirea de fostul internațional italian Walter Zenga, Raluca Zenga a ales discreția în ceea ce privește viața personală. În ultimii ani, aceasta s-a concentrat asupra celor doi copii și a călătoriilor.

Fosta soție a lui Walter Zenga continuă să impresioneze prin forma fizică impecabilă și stilul de viață echilibrat. În cea mai recentă fotografie publicată pe rețelele sociale, Raluca apare într-un costum de baie care îi evidențiază silueta armonioasă și abdomenul tonifiat.

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„Viața se mișcă atât de repede în zilele noastre, graba este legată de cele mai mici bucurii ca o umbră, totul este trecător, trecător, tot ce-mi doresc uneori este să stau lângă un foc pe plajă, pe un țărm îndepărtat, privind cerul nopții cum devine indigo. Încetinește ritmul pentru o fericire simplă”, a transmis Raluca Zenga pe rețelele sociale.

Cu privire la aspectul fizic, Raluca Zenga spune că nu există o formulă magică pentru a arăta bine. „N-aș zice că e un secret anume. Femeile din ziua de azi au la dispoziție zeci de diete și de proceduri estetice mai mult sau mai puțin invazive pentru a obține sau a recăpăta silueta visată.

Trebuie doar să le identifice pe cele care funcționează pentru ele. În cazul meu, și probabil al multora, există și o doză substanțială de vanitate, de narcisism la mijloc, faptul că iubesc să arăt bine.

Iubesc să pot purta orice ținută fără teama clasic feminină că mă arată grasă. Asta constituie amplă motivație pentru a mânca sănătos și a-mi menține corpul în formă cu antrenamente specifice.

Ador să prepar dulciuri în varianta lor mai sănătoasă. Sunt o gurmandă înnăscută și venerez mâncarea”, mărturisea Raluca Zenga în urmă cu ceva timp.

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