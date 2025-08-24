Medicul vindea clandestin un pretins remediu anti-COVID pentru 50 lei

La începutul anului 2020, casa lui Adrian Cacovean era călcată de mascați şi procurori pentru o percheziție, după ce farmacia familiei sale vindea un pretins remediu împotriva coronavirusului. Prețul acestui medicament-minune ajungea la suma de 50 de lei.

Pe numele doctorului a fost deschis atunci un dosar penal „in rem” pentru înşelăciune. Între timp, Cacovean este trimis în judecată ca inculpat.

În iunie 2025, instanța îl achită pe medic pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la înselăciune, deoarece fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. Procurorii sunt nemulțumiți de acest deznodământ și atacă decizia judecătorilor. Procesul se mută la Curtea de Apel, iar următorul termen de judecată este 21 de octombrie anul acesta.

Adrian Cacovean

Cacovean este pe internet una din vocile critice pe tema vaccinării contra COVID-19, prezentând cazuri de presupuși pacienți care au dezvoltat malformații, după ce au ales să vaccineze.

„Aşa arată tromboza după vaccinul covid. Aici pe o venă superficială de la membrul drept. Este după vaccin covid pentru că a apărut la un om după ce a făcut vaccinul covid”, explică doctorul într-o postare.

Postare Adrian Cacovean

Într-un alt caz, Cacovean relatează povestea unui pacient tot cu malformații. El spune că bolnavul nu a primit prima doză de vaccin „datorită picioarelor care arătau mai rău decât pozele actuale”.

Capturi de ecran cu mesajele publicate de doctorul Adrian Cacovean

Ulterior, Cacovean spune că bolnavul „s-a prins că nu este o idee bună să fii cobai”, însă fiul pacientului nu a mai avut nicio șansă. Cel din urmă nu a mai apucat cea de-a treia doză de vaccin, deoarece a fost găsit decedat.

Acesta le mai spune urmăritorilor săi să se roage să fi primit placebo, nu compoziția din serul anticoronavirus. În caz contrar, „e naşpa rău”, spune medicul, pentru că se vor alege cu infarct sau alte boli.

„Cine știe dacă a primit vaccin covid real sau placebo? Rugați-vă să fi primit placebo, că dacă ați primit real e nașpa rău! O să faceți infarct, AVC, embolie pulmonară, pericardită, moarte subită, cancer galopant! Nici măcar nu știți să cereți de la producătorul de vaccin covid lotul cu care ați fost vaccinați, ce au pățit ceilalți cobai ca voi, voi căutați încă să pedepsiți pe ăia care v-au avertizat, vai de voi!”, scrie Cacovean.

Postare Adrian Cacovean

Nicio anchetă disciplinară în ultimii cinci ani pentru medicul Cacovean

Libertatea a contactat Colegiul Medicilor din România pentru a întreba cum comentează postările doctorului în care apar cazuri medicale despre care Adrian Cacovean susține că s-au produs din cauza vaccinului.

Reprezentanții instituției au declarat că susțin medicina bazată pe dovezi științifice: „Considerăm că orice act medical trebuie să se sprijine pe rezultate validate pe studii clinice și cercetări recunoscute la nivel internațional, ghiduri și protocoale elaborate de foruri medicale acreditate, principiile etice și deontologice ale profesiei medicale, consacrate de Codul de deontologie medicală”.

Colegiul Medicilor din România a declarat că doctorului Adrian Cacovean „nu a făcut obiectul vreunei cercetări disciplinare din anul 2020 până în prezent la nivelul Comisiei de Disciplină”, deși acesta a fost pus sub acuzare de procurori, fiind trimis în judecată ca inculpat în dosarul vânzării tratamentului-minune.

De la mesaje proruse până la imagini cu legionari

Pe canalul de Telegram al doctorului Adrian Cacovean, unde mii de oameni îl urmăresc, este răspândită propaganda rusă prin diverse postări, menite să discrediteze Uniunea Europeană şi eforturile de a susține Ucraina.

Doctorul publică mai multe poze cu Putin, când președintele Rusiei se întâlnește cu diverși șefi de stat, dar și clipuri cu presupuse părți din discurs.

De asemenea, Cacovean spune despre Ucraina că este un stat artificial care nu recunoaște integritatea teritorială a României. Acesta mai spune că etnicii români prezenți în țara vecină sunt maltratați.

„De ce să susținem un stat artificial care deține teritorii românești și maltratează nefericiții etnici români, cetățeni ai României din teritoriile românești ocupate? Ucraina nu recunoaște integritatea teritorială a României! Acest război este că nici unul (sic!) nu stă acasă la el și vrea să calce vecinul și chiar teritorii nevecine deloc, cum e SUA”, scrie doctorul.

Comentariu doctorul Cacovean

Pe lângă clipurile cu preşedintele rus Vladimir Putin prezente pe canalul doctorului, mai găsim şi imagini cu liderul Mişcării Legionare Corneliu Zelea Codreanu, distribuit de alte canale cu iz creștin extremist, sau cu mareşalul Ion Antonescu.

Colaj postări cu Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu pe canalul doctorului Adrian Cacovean

Legislația din România interzice promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracțiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, iar pedepsele se ridică de la 6 luni la 5 ani de închisoare, conform art. 5 din Ordonanța nr. 31/2002.

Cacovean se visa anul trecut deputat în Parlamentul României

Anul trecut, doctorul Adrian Cacovean a candidat pentru un fotoliu de deputat din partea formațiunii Patrioții Poporului Român (PPR). Însă fără succes, deoarece nu a intrat în Parlament.

Partidul este condus de fostul deputat AUR Mihai Lasca, condamnat în trecut la doi ani de închisoare cu suspendare pentru lovire. Într-un alt dosar, datat din 2019, instanța a instituit un ordin de restricție împotriva sa, la cererea fostei iubite, care s-a plâns că ar fi avut un comportament agresiv.

Cacoveanu i-a promovat în repetate rânduri pe Lasca, dar şi pe o parte din colegii de partid, în cadrul canalului său de Telegram.

Contactat pentru un punct de vedere, doctorul nu a răspuns la întrebările reporterului Libertatea.

