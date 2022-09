Adrian Mutu a pierdut procesul cu Alexandra Dinu și i-au fost blocate conturile. Ce sumă trebuie să-i plătească fostei soții

Adrian Mutu a fost acuzat de fosta sa soție că nu i-a plătit pensie alimentară copilului pe care îl au împreună. Adrian Mutu trebuie să îi plătească fostei soții suma de 123.254,15 euro și 419,78 lei, potrivit Spynews.

Ce a declarat Adrian Mutu după două divorțuri

„Nu regret. Trecutul mă face să fiu cel care sunt azi”, a spus Adrian Mutu. Adrian Mutu este la cea de-a treia căsnicie după ce a dus-o, prima oară la altar, pe Alexandra Dinu și apoi pe Consuelo Gomez. Fostul fotbalist s-a căsătorit cu Sandra Bachici pe o plajă din Cuba.

„Eu când am făcut alegerea am făcut-o la momentul respectiv, ce am simțit. După aia începi să te schimbi și să-ți dai seama că nu mai rezonezi cu persoana respectivă, a precizat Mutu. Încet, lucrurile se schimbă. Știi că de multe ori spui.

‘Bă, să stai cu o persoană diferită, că plus cu minus atrag. Ok, la început. La început e mișto. După un timp te obișnuiești, te căsătorești, intervine monotonia, intră în casa ta inevitabil. Și obișnuința, mai ales. Atunci, dacă nu ai lucruri comune, ce faci?, a declarat Adrian Mutu.

