UPDATE ora 10.40: Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reacționat. Ea a spus că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin”.

Știrea inițială: Năstase și Dăncilă apar în fotografiile de grup publicate de agențiile foto internaționale miercuri, 3 septembrie, alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin, și al Coreei de Nord, Kim Jong-un.

La Beijing, lângă Adrian Năstase au stat soția, Dana Năstase, și Viorica Dăncilă. Foto: Profimedia

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în Al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a explicat Adrian Năstase pe blogul său, marți, 2 septembrie.

„Am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”, a adăugat el. La poza de grup, în dreapta lui Adrian Năstase a stat soția, Dana Năstase.

China a celebrat 80 de ani de la victoria asupra Japoniei și încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial printr-o paradă militară impresionantă. Evenimentul a avut loc în celebra Piață Tiananmen din Beijing și a fost prima dată când Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un au stat împreună.

Practic, China a folosit parada și ca o demonstrație de forță, etalându-și arsenalul care conține, potrivit propagandei oficiale a Beijingului, arme de ultimă generație. Peste 50.000 de spectatori s-au adunat la Beijing pentru paradă, potrivit televiziunii comuniste CCTV.

