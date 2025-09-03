„La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost demnitar și deci de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”, a scris Adrian Năstase pe blog.

El a adăugat că nu are influență asupra invitațiilor făcute de dictatori precum Xi Jinping: „Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă”, a conchis Năstase.

Angelo Miculescu, socrul lui Adrian Năstase, a fost ambasadorul României în Republica Populară Chineză între 1987 și 1990, adică în ultima parte a regimului Ceaușescu și imediat după Revoluția din 1989.

După Revoluție, Adrian Năstase a deținut mai multe funcții de top, printre care cea de ministru de externe (1990-1992) și cea de premier (2000-2004).

Amintim că foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Recomandări Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Năstase și Dăncilă apar în fotografiile de grup alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin, și al Coreei de Nord, Kim Jong-un. Lângă Adrian Năstase, la poza de grup a stat și soția lui, Dana Năstase.

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, pe rândul de sus, aproape de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Foto: Profimedia

În replică, ministrul de externe, Oana Țoiu, a declarat că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin”. Totodată, șefa MAE a spus că președintele Rusiei „a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României”.

China a celebrat 80 de ani de la victoria asupra Japoniei și încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial printr-o paradă militară impresionantă. Evenimentul a avut loc în celebra Piață Tiananmen din Beijing și a fost prima dată când Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un au stat împreună.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride

Practic, China a folosit parada și ca o demonstrație de forță, etalându-și arsenalul care conține, potrivit propagandei oficiale a Beijingului, arme de ultimă generație. Peste 50.000 de spectatori s-au adunat la Beijing pentru paradă, potrivit televiziunii comuniste CCTV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE