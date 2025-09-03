„Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a precizat ministrul

Țoiu a adăugat că Năstase și Dăncilă „au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei înşişi”, numai că „probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României”. „Dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României”, a precizat ministrul de externe.

România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă! Oana Țoiu, ministru de Externe

Foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial. Năstase și Dăncilă apar în fotografiile de grup alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin, și al Coreei de Nord, Kim Jong-un.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în Al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a explicat Adrian Năstase pe blogul său, marți, 2 septembrie.

„Am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”, a adăugat el.

China a celebrat 80 de ani de la victoria asupra Japoniei și încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial printr-o paradă militară impresionantă. Evenimentul a avut loc în celebra Piață Tiananmen din Beijing și a fost prima dată când Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un au stat împreună.

Practic, China a folosit parada și ca o demonstrație de forță, etalându-și arsenalul care conține, potrivit propagandei oficiale a Beijingului, arme de ultimă generație. Peste 50.000 de spectatori s-au adunat la Beijing pentru paradă, potrivit televiziunii comuniste CCTV.

