„Mulțumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei în cel de-Al Doilea Război Mondial Antifascist”, a transmis Ambasada pe Facebook, miercuri, 3 septembrie.

Amintim că foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Năstase și Dăncilă apar în fotografiile de grup alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin, și al Coreei de Nord, Kim Jong-un. Lângă Adrian Năstase, la poza de grup a stat și soția lui, Dana Năstase.

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, pe rândul de sus, lângă Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Foto: Profimedia

China a celebrat 80 de ani de la victoria asupra Japoniei și încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial printr-o paradă militară impresionantă. Evenimentul a avut loc în celebra Piață Tiananmen din Beijing și a fost prima dată când Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un au stat împreună.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Practic, China a folosit parada și ca o demonstrație de forță, etalându-și arsenalul care conține, potrivit propagandei oficiale a Beijingului, arme de ultimă generație. Peste 50.000 de spectatori s-au adunat la Beijing pentru paradă, potrivit televiziunii comuniste CCTV.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE