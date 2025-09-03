„Mulțumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei în cel de-Al Doilea Război Mondial Antifascist”, a transmis Ambasada pe Facebook, miercuri, 3 septembrie.

Amintim că foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Năstase și Dăncilă apar în fotografiile de grup alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin, și al Coreei de Nord, Kim Jong-un. Lângă Adrian Năstase, la poza de grup a stat și soția lui, Dana Năstase.

Foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, lângă Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, pe rândul de sus, lângă Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Foto: Profimedia

În replică, ministrul de externe, Oana Țoiu, a declarat că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin”. Totodată, șefa MAE a spus că președintele Rusiei „a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României”.

Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

China a celebrat 80 de ani de la victoria asupra Japoniei și încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial printr-o paradă militară impresionantă. Evenimentul a avut loc în celebra Piață Tiananmen din Beijing și a fost prima dată când Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un au stat împreună.

Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, la Beijing. Foto: HeptaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Practic, China a folosit parada și ca o demonstrație de forță, etalându-și arsenalul care conține, potrivit propagandei oficiale a Beijingului, arme de ultimă generație. Peste 50.000 de spectatori s-au adunat la Beijing pentru paradă, potrivit televiziunii comuniste CCTV.

Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Știri România 14:52
Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Cât plătește un român cu salariu de 3.000 de lei contribuția la Pilonul 2 de pensii. Suma strânsă până acum
Știri România 14:41
Cât plătește un român cu salariu de 3.000 de lei contribuția la Pilonul 2 de pensii. Suma strânsă până acum
Cine este Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Face echipă cu Karmen Simionescu
Stiri Mondene 14:45
Cine este Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Face echipă cu Karmen Simionescu
Marian Grozavu, demascat de ispita Teodora în fața Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025: „A încercat să îi manipuleze pe toți în favoarea lui"
Stiri Mondene 14:28
Marian Grozavu, demascat de ispita Teodora în fața Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025: „A încercat să îi manipuleze pe toți în favoarea lui"
Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică"
Politică 14:51
Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică"
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Politică 14:15
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
