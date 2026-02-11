În vârstă de 44 de ani, Preda – cunoscut pentru apartenența la temutul „Clan al Sportivilor” și pentru o luptă în cușcă împotriva influencerului Tristan Tate – își continuă activitatea la „Preda Fight Club”, în cartierul Kingsbury din nord-vestul Londrei.

Imaginile de pe rețelele de socializare îl înfățișează antrenând minori, situație care a stârnit reacții virulente în politica britanică.

Motivarea instanței: „Dreptul la viață privată” bate mandatul de arestare

Recent, un judecător britanic a respins cererea de extrădare formulată de autoritățile române, invocând faptul că măsura ar încălca dreptul lui Preda la viață privată și de familie (garantat de CEDO).

Magistratul a argumentat că soția și copiii acestuia ar putea fi, la rândul lor, forțați să se întoarcă în România, ceea ce ar constitui o perturbare nejustificată a vieții lor stabilite în Regat.

Aceasta nu este prima victorie a lui Preda în fața justiției engleze. În aprilie 2018, judecătorul districtual Robin McPhee de la Curtea de Magistrați din Westminster blocase o primă cerere de extrădare, motivând că „închisorile supraaglomerate” din România ar putea încălca drepturile omului prin tratamente potențial „degradante”.

Decizia i-a permis interlopului să rămână liber și să își dezvolte afacerile locale.

Trecutul violent: tentativă de omor și arme furate

Adrian Preda a fugit la Londra după ce a fost condamnat în țară pentru implicare într-o grupare de crimă organizată. Dosarul său include acuzații extrem de grave:

Tentativă de omor și implicare în conflicte violente de stradă.

Atac asupra forțelor de ordine: A fost condamnat pentru rănirea a doi polițiști într-un club de noapte din București.

Legături cu traficul de droguri și arme: Presa notează implicarea grupării sale în traficul de heroină (valoare estimată la 2 milioane de lire sterline) și furtul de armament (mitraliere și pistoale) dintr-o unitate militară românească.

Deși inițial primise o pedeapsă de nouă ani, Curtea de Apel din România i-a redus sentința, în 2017, la cinci ani și șase luni.

Adrian Preda a profitat de eliberarea pe cauțiune din timpul procesului pentru a părăsi țara. În prezent, el susține că este victima unui sistem corupt și că duce o viață onestă în Marea Britanie.

Adrian Preda a intrat și în atenția poliției britanice după ce patronul unui service auto din Londra a reclamat că a fost amenințat și agresat de român, la finalul anului 2020.

Scandal politic la Londra

Cazul a devenit „muniție electorală” pentru Partidul Conservator din Marea Britanie. Deputatul Chris Philp, ministru de Interne din umbră (Shadow Home Secretary), a criticat dur decizia instanței și legislația europeană.

„Este o rușine că, din cauza CEDO, nu putem deporta un delincvent străin periculos, căutat pentru o serie de infracțiuni violente. Acest om nu ar trebui să fie în țara noastră”, a declarat Philp.

Oficialul britanic a promis că un viitor guvern conservator va retrage Marea Britanie din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și va înființa o forță specială pentru expulzări, vizând deportarea a 150.000 de infractori străini și imigranți ilegali anual.

România a emis un nou mandat de arestare în 2024, în baza căruia Preda a fost reținut anul trecut de Agenția Națională de Combatere a Criminalității (NCA), însă procedurile s-au lovit din nou de refuzul instanței britanice.

