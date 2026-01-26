Adrian: „Îmi pare teribil de rău pentru colegi. Dar eu sunt viu”

Adrian I., un șofer de TIR din Riviera dei Fiori, declarat în mod eronat decedat de un ziar din vestul Liguriei, după gravul accident produs joi noaptea pe autostrada A44 din Germania, și-a liniștit rudele și prietenii prin intermediul rețelelor sociale.

Conform publicației primalariviera.it, bărbatul a publicat două videoclipuri pe conturile sale, în care a transmis că este în viață.

În cele două clipuri video, Adrian a vorbit despre tragedia în care și-au pierdut viața doi colegi camionagii, ambii din Sanremo și angajați ai companiei Ciesse Flower Export din Taggia.

„Îmi pare teribil de rău pentru ei. Dar eu sunt viu și nevătămat”, a scris camionagiul, exprimându-și regretul profund pentru pierderea colegilor săi.

Moldoveanul Tudor Plămădeală și italianul Dario Galletti, victimele tragediei din Germania

Victimele accidentului produs pe A44 din Germania sunt Dario Galletti, în vârstă de 63 de ani, și colegul său din Republica Moldova, Tudor Plămădeală, de 60 de ani, cu care împărțea de o perioadă rutele comerciale dintre Riviera italiană și Germania.

Cei doi camionagii își finalizaseră livrarea și se aflau în drum spre casă.

Potrivit relatării jurnaliștilor italieni, accidentul mortal s-a produs în toiul nopții, când capul tractor al camionului lor, un Scania, ar fi derapat și s-a izbit violent de remorca unui alt autotren care circula în față. Impactul a fost fatal, iar cei doi nu au avut nicio șansă de supraviețuire.

Nu mai puțin de 17 autotrenuri au fost implicate în aproximativ 20 de accidente produse de-a lungul autostrăzii, bilanțul total fiind de trei morți și 11 răniți.

Echipajele de intervenție au fost nevoite să folosească echipamente hidraulice pentru a putea ajunge la trupurile celor doi camionagii decedați.

Poliția germană: gheața s-a format rapid pe carosabil

Autoritățile consulare au fost cele care au informat familiile victimelor, care au ajuns în cursul zilei de ieri în Germania.

Trupurile neînsuflețite au fost depuse la morga celui mai apropiat spital, în așteptarea finalizării formalităților necesare pentru repatrierea în Italia, unde vor avea loc funeraliile.

Ministrul de interne al landului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul, și-a exprimat șocul în urma tragediei. „Gravul accident rutier produs pe autostrada din apropiere de Marsberg ne-a zguduit profund. Gândurile noastre se îndreaptă către victime și familiile acestora. Mulțumim zecilor de persoane care au intervenit în această situație de urgență”, a declarat oficialul.

Poliția germană a transmis că gheața s-a format extrem de rapid pe carosabil din cauza ploii, ceea ce a făcut imposibilă adoptarea în timp util a măsurilor de siguranță necesare.