Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL, înaintea Congresului, pentru a-l susține pe Ilie Bolojan

Potrivit Republica, cei doi vor activa în cadrul filialei PNL București, condusă de Sebastian Burduja, și sunt așteptați să îl susțină pe Ilie Bolojan în cursa pentru reconfirmarea sa la conducerea partidului.

Mișcarea are loc într-un moment important pentru liberali, care se pregătesc să își aleagă noua structură de conducere, duminică, 21 iunie.

Liberalii organizează sâmbătă, 20 iunie, o ședință tehnică înaintea Congresului Extraordinar PNL din 21 iunie, unde vor modifica Statutul partidului și vor alege o nouă conducere. Ilie Bolojan și-a anunțat candidatura. Adversarii lui Bolojan la funcția de președinte al PNL se pot înscrie în cursă până sâmbătă, ora 17.00.

Surse citate de Știrile ProTV susțin că atât Oana Gheorghiu, cât și Dragoș Pîslaru se află printre numele luate în calcul pentru funcțiile de vicepreședinți executivi ai partidului.

Pe lista posibililor membri ai echipei de conducere se regăsesc și Mircea Abrudean, președintele Senatului, Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, Ionel Bogdan, președintele organizației din Maramureș, Robert Sighiartău, liderul liberalilor din Bistrița-Năsăud, precum și Florin Roman, actual secretar general adjunct al formațiunii.

Pentru Oana Gheorghiu, înscrierea în PNL vine după aproape un an petrecut în funcția de vicepremier, poziție din care a coordonat proiecte legate de reforma companiilor de stat și simplificarea procedurilor administrative.

În cazul lui Dragoș Pîslaru, apropierea de liberali nu este o surpriză. Luna trecută, ministrul declara public că a discutat cu Ilie Bolojan despre posibilitatea aderării la partid, confirmând existența unor dialoguri privind viitorul său politic.

Congresul PNL de duminică este așteptat să clarifice atât conducerea partidului pentru următorii ani, cât și componența echipei care va coordona strategia liberalilor în perioada următoare.

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