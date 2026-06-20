PNL a adoptat un proiect de modificare radicală a Statutului partidului

Consiliul Național pentru Statut și Regulamente (CNSR) al Partidului Național Liberal a adoptat, în ședința din 18 iunie 2026, un proiect de modificare și completare a Statutului PNL.

Documentul oficial, obținut pe surse de Libertatea, prevede restructurarea completă a organismelor de conducere de la nivel național, principala modificare fiind abrogarea integrală a articolelor care reglementau funcționarea și componența Biroului Executiv (BEx). Toate atribuțiile administrative, politice și organizatorice ale fostului BEx sunt preluate direct de către Biroul Permanent Național (BPN).

BEx se abrogă integral. BPN devine organismul central de decizie

Conform proiectului de modificare, articolele 76, 77, 78, 85 și 86 din actualul Statut, care stabileau rolul, structura și modul de funcționare ale Biroului Executiv (BEx), au fost abrogate.

În noua configurare, Biroul Permanent Național (BPN) preia rolul de a defini direcțiile politice concrete, de a coordona programele sectoriale și de a conduce întreaga activitate internă și internațională a partidului. BPN va fi organismul care aprobă candidaturile pentru funcțiile de prim-ministru și miniștri, stabilește strategia parlamentară și aprobă inițierea politicilor de alianțe.

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Componența BPN al PNL se modifică

De asemenea, componența BPN se modifică. Acesta va fi format din membrii moțiunii câștigătoare la Congres (președintele PNL, prim-vicepreședintele, secretarul general, vicepreședinții), la care se adaugă 8 vicepreședinți regionali, președinții organizațiilor județene și trezorierul.

Proiectul stipulează că membrii moțiunii câștigătoare și ai celei respinse (care primește locuri suplimentare) nu pot ocupa nicio altă funcție în partid, cu excepția celor de drept.

Reguli noi pentru Congres: Se trece la sistemul pe bază de moțiuni

Modificările aduse articolelor 63, 64 și 65 redefinesc modul în care se organizează alegerile în cadrul Congresului PNL (CON) sau al Congresului Național Extraordinar (CONE). Delegații nu vor mai vota buletine de vot separate pentru funcții individuale, ci vor alege o moțiune.

  • Fiecare moțiune reprezintă o alternativă programatică ce trebuie să promoveze valorile creștin-democrate, liberale și conservatoare.
  • Alegerea unei moțiuni implică automat alegerea echipei care o susține, nominalizată în anexă pe funcții specifice.
  • Dacă o moțiune respinsă întrunește cel puțin 25% din voturile exprimate, acesteia i se alocă două funcții suplimentare de vicepreședinte în BPN.
  • În cazul depunerii unei singure moțiuni, aceasta se va supune votului deschis.

În cazul convocării unui Congres Extraordinar (CONE), structurile de conducere existente la acel moment devin automat interimare. BPN va numi președinții și Birourile Politice Județene interimare în prima ședință de după Congres.

Sancțiuni mai aspre pentru inacțiune în teritoriu

Modificările aduse articolelor 27 și 28 introduc o clauză prin care conducerea centrală poate interveni direct în filialele locale. În cazul în care structurile locale (Biroul Politic Județean – BPJ sau Consiliul Director Județean – CDJ) nu acționează în termenele prevăzute de statut pentru sancționarea membrilor, BPN are dreptul de a decide direct sancționarea acestora.

Totodată, la articolul 32, termenul de notificare a membrilor aflați în discuție pentru a fi sancționați a fost redus de la cel puțin 3 zile la cel puțin 24 de ore înainte de întrunirea organismului respectiv.

Sancțiunile vor intra în vigoare din momentul adoptării lor, și nu din momentul rămânerii definitive, cum era prevăzut anterior. De asemenea, alineatul referitor la termenele de decădere a fost abrogat.

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Cele mai importante modificări din Statutul PNL. Foto: imaginea generată cu ajutorul inteligenței artificiale

Reorganizarea comisiilor interne: Curtea de Arbitraj devine Comisia Națională de Litigii

O altă restructurare vizează instanțele de judecată internă ale partidului:

  • Curtea de Arbitraj (CA) se transformă în Comisia Națională de Litigii (CNL). Președintele CNL va fi ales de BPN la propunerea președintelui PNL, iar cei 24 de membri vor fi validați tot de BPN.
  • Comisia de Arbitraj Județeană (CoAJ) se transformă în Comisia Județeană de Etică și Litigii (CJEL).
  • Președintele și membrii CNSR, CNL și ai Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori (CNRC) nu vor mai putea face parte din BPN. Cei aleși în aceste structuri sunt obligați să opteze pentru una dintre funcții în termen de cel mult 10 zile.

Proiectul de modificare a Statutului include și prevederi legate de acordarea derogărilor de vechime pentru candidaturi, cooptări și interimate la toate nivelurile, decizie care poate fi luată de BPN, CN, CON sau CONE.

Membrii PNL au votat convocarea unui Congres Extraordinar pentru duminică, 21 iunie

Consiliul Național al Partidului Național Liberal s-a întrunit în ședință pentru a vota formal organizarea unui Congres Extraordinar, programat să aibă loc duminică, 21 iunie 2026, la Romexpo. La eveniment sunt așteptați să participe 2.500 de delegați din întreaga țară, scopul principal al reuniunii fiind alegerea unei noi conduceri a partidului și adoptarea unor modificări la Statut.

Decizia de convocare a forului suprem de conducere vine în urma unui blocaj intern generat de refuzul lui Adrian Veștea de a-și depune mandatul de prim-ministru desemnat, contrar solicitărilor venite din partea conducerii executive. În cadrul ședinței Consiliului Național, desfășurată în sistem online, liderii liberali au aprobat ordinea de zi și normele de reprezentare pentru filialele teritoriale.

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