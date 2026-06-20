Adrian Veștea s-a afișat pe Facebook alături de Luca Niculescu: „Viitorul ministru de Externe”

Adrian Veștea consideră că a treia ancoră externă pentru România, după UE și NATO, o reprezintă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). El spune că aderarea la OCDE va aduce pentru România „stabilitate, credibilitate și predictibilitate economică”, ceea ce s-ar traduce, potrivit acestuia, prin „investiții mai mari și mai bune, dar și printr-o veritabilă școală de bună guvernanță”.

„Am discutat despre aceste lucruri cu domnul Luca Niculescu, actualmente coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE și viitor ministru de Externe în Guvernul pe care îl voi conduce. Cu ocazia acestei întâlniri, am lucrat și pe varianta finală a programului de guvernare pe care intenționez să-l prezint Parlamentului”, a spus, sâmbătă, Adrian Veștea, într-o postare pe pagina sa de Facebook..

Premierul desemnat mai menționează că aderarea României la OCDE reprezintă „un veritabil proiect de țară”

„Ambiția mea este ca, în cel mai scurt timp posibil, să finalizăm procesul de aderare la OCDE. Să intrăm astfel în acest club al celor mai dezvoltate 38 de state ale lumii, care reprezintă aproximativ 60% din PIB-ul nominal la nivel global”, a adăugat el.

Amintim că Adrian Veștea a anunțat vineri că a avut o întâlnire de lucru cu „actualul și viitorul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare”, precizând că își dorește continuitate la conducerea ministerului și avertizând asupra riscurilor generate de prelungirea crizei politice.

„Am discutat cu domnul Nazare despre execuția bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete pe care le vom include în programul de guvernare”, a precizat Veștea.

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