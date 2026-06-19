Premierul desemnat anunță continuitate la Ministerul Finanțelor

Adrian Veștea a transmis, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit cu Alexandru Nazare pentru a discuta despre situația bugetară și despre măsurile care urmează să fie incluse în programul de guvernare.

„Am avut o întâlnire de lucru cu actualul și viitorul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. Mi-am dorit continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările pe care le avem în față în următoarele luni”, a transmis premierul desemnat.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat execuția bugetară, perspectivele economice pentru perioada următoare și măsurile ce vor fi incluse în viitorul program de guvernare. „Am discutat cu domnul Nazare despre execuția bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete pe care le vom include în programul de guvernare”, a precizat Adrian Veștea.

Apel la prudență bugetară și reducerea cheltuielilor statului

Premierul desemnat a spus că viitorul Executiv va trebui să continue politica de prudență bugetară, în special în ceea ce privește reducerea cheltuielilor publice.

„Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului. În același timp, trebuie să avem o înțelegere corectă a realităților sociale și economice pentru a reporni consumul și pentru a recâștiga încrederea pierdută, așa cum ne-au transmis și reprezentanții mediului de afaceri”, a afirmat Veștea.

În mesajul său, premierul desemnat a susținut că perioada recentă de instabilitate politică a afectat România și a atras atenția asupra necesității formării rapide a unui nou Guvern. „Ultima lună și jumătate de criză politică nu a făcut bine României. Această stare de incertitudine la nivel guvernamental este de natură să provoace daune și mai mari dacă nu reușim să ieșim din zodia haosului”, a transmis acesta.

El a adăugat că este necesară instalarea rapidă a unui Executiv cu puteri depline: „Cred cu tărie că toată lumea înțelege necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât și cu cei externi”.

Dialog cu investitorii și agențiile de rating după învestire

Premierul desemnat a vorbit și despre riscul ca România să fie retrogradată la categoria „junk” de către agențiile de rating în cazul prelungirii crizei politice.

„Sunt convins că, după toate eforturile făcute, nimeni nu își dorește ca, pe fondul prelungirii crizei politice, România să fie retrogradată la categoria «junk» de către agențiile de rating. O asemenea evoluție ar afecta economia, investițiile și costurile de finanțare ale statului”, a afirmat Veștea.

Potrivit acestuia, imediat după votul de învestitură va iniția consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, investitorii și agențiile de evaluare a creditului. „Imediat după votul de învestitură, voi iniția un dialog consistent cu reprezentanții mediului de afaceri, cu investitorii români și străini, dar și cu reprezentanții celor trei mari agenții de evaluare a creditului, pentru a consolida încrederea în economia României și pentru a evita un asemenea scenariu”, a transmis premierul desemnat.

„Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității”

În finalul mesajului, Adrian Veștea a afirmat că nu va promite schimbări radicale și că își propune să conducă Executivul în spiritul echilibrului și al responsabilității: „Știu că multă lume se așteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității, într-un moment deloc simplu pentru țară”.

De asemenea, el a subliniat că susține ideea stabilității guvernamentale.

„Nu am crezut niciodată în ideea ‘după mine, potopul’, ci în datoria de a face bine țării și națiunii. Iar stabilitatea și un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât formula actuală”, a conchis premierul desemnat Adrian Veștea.

Adrian Veștea candidează pentru funcția de președinte PNL

Ieri, Adrian Veștea și-a anunțat oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al PNL.

„Dragi liberali, după cum bine știți și voi, în această perioadă am lucrat pentru finalizarea programului de guvernare și pentru definitivarea listei de miniștri, astfel încât România să aibă un Guvern echilibrat și stabil. Suntem datori în primul rând față de țară, care este mai importantă chiar și decât interesele de partid. Până la urmă, doar înțelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România și pentru PNL. Știu că foarte mulți dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Național Liberal. Este o discuție esențială pentru a înțelege rolul nostru în următorii ani. Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a transmis Veștea, joi, pe Facebook.

Veștea i-a cerut lui Ilie Bolojan mutarea Congresului PNL

În contextul convocării Congresului extraordinar al PNL pe data de 21 iunie, acesta a solicitat amânarea evenimentului cu o săptămână, până pe 28 iunie.

„În raport cu intenția președintelui în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres extraordinar pentru duminică, 21 iunie, vreau să vă spun că nu mă opun acestui demers dacă el este făcut cu onestitate și în cadru statutar, cu respectarea legilor țării și a prevederilor constituționale.

Singurul lucru pe care i-l solicit este să amâne momentul cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură. Sunt convins că domnul președinte nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornim cu oportunități egale. Până la urmă, așa cum am susținut mereu, este nevoie ca anumite hotărâri să fie luate cu echilibru și în mod chibzuit.

Domnule Bolojan, haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României”, a mai scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook.

România, în criză politică din 20 aprilie

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”. Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac.

Duminică dimineață, pe 15 iunie, Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

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