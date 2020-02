De Cristian Otopeanu,

Potrivit primelor informații, se pare că elevii au fost intoxicați cu substanțe de dezinsecție folosite în școală după varicelă. Cei 9 sunt elevi la Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu din localitalte: 8 sunt în clasa a patra și unul, transferat la spitalul nr. 1 din Craiova, este la liceu.

În emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, a intervenit prin telefon viceprimarul comunei Daneți (Dolj), Ștefan Cioablă, care a oferit informații de ultimă oră.

„La ora 9:00, a fost sesizat faptul că sunt copii cu probleme, cu intoxicații. Am apelat la doctorii de familie și am monitorizat. Este vorba despre o clasă a treia, cu un număr total de 17 elevi, dintre care 15 au fost deplasați la spital, la Craiova. Trei dintre ei au fost mai grav, la ora actuală starea este staționară. Copiii au fost pe perfuzii. Am luat legătura cu părinții fiecărui copil, totul este bine”, a explicat viceprimarul.

„Am chemat laboratorul de analize, am sigilat acea magazie în care au fost substanțe. Din ce am înțeles, s-a folosit un Domestos combinat cu o altă soluție și a dat o reacție adversă. Este bine că nu avem o problemă gravă. Toți copiii sunt bine. Li s-au făcut perfuzii, analize, totul este bine. M-am informat la școală, doamna directoare mi-a spus că dezinfecție și deratizare s-au făcut acum un an. Deci nu acum”, a completat el.

Vom lua măsurile în baza analizelor. Cine a greșit să plătească! Ștefan Cioablă, viceprimar comuna Daneți:

Cu privire la măsurile luate, viceprimarul Ștefan Cioablă a mai precizat: „Se mută clasa până vor apărea probele de laborator. Se mută în altă locație. Copiii sunt monitorizați, totul este în regulă. La ora actuală, toți copiii sunt externați”.

Apoi, prin telefon a intrat și corespondentul Libertatea în Craiova, Anca Ochianu, care a oferit alte amănunte importante despre acest caz. Ascultă intervenția video mai jos!

