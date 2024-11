Adriana Stere, cunoscuta jurnalistă de la PRO TV, a dezvăluit recent că a trecut prin momente extrem de dificile după ce a consumat brânză contaminată cu o bacterie periculoasă, cumpărată de la un magazin artizanal. Consumul acestui aliment aparent inofensiv i-a provocat vedetei o boală gravă, care a dus la paralizie temporară și la dificultăți de mers, iar soțul ei a fost cel care a susținut-o în aceste clipe critice.

Simptomele au apărut rapid, la doar câteva zile după ce a consumat brânza, și au fost inițial dificil de identificat. Adriana a consultat mai mulți medici, însă diagnosticul corect a întârziat să apară, ceea ce i-a agravat starea de sănătate. În cele din urmă, din cauza efectelor devastatoare ale infecției, vedeta a ajuns să depindă de un scaun cu rotile.

„Se întâmplă să ajungi într-o situație în care nu te așteptai. Am luat brânză de la un magazin artizanal. După vreo 6 zile, cât a fost perioada de incubație, au apărut primele simptome, adică oboseală teribilă, cruntă. După încă o zi de luni de muncă, m-am prăbușit. Aveam două zile libere și am crezut că am nevoie de odihnă. Îmi era greu să mă ridic din scaun și să mă mișc, să funcționez. Am făcut-o până în momentul în care organismul a clacat. Au urmat zile de febră foarte mare, peste 40, și de frisoane.

După 3 zile de frisoane a început să mi se descuameze pielea de pe piept și de pe burtă. Asta nu am mai pățit-o niciodată, nu vă doresc. Am chemat ambulanța, iar medicul a spus că am probabil o pneumonie dată de un streptococ în gât. Asta la o consultație. Am urmat indicațiile, era vorba despre un antibiotic și s-a dovedit că nu era cel potrivit pentru situația mea. Am stat acasă, colegii mi-au spus să mă menajez, că trebuie să mă refac. Am stat o săptămână și ceva acasă. Nu părea că sunt tocmai cum trebuie și spre sfârșitul perioadei au apărut problemele de glezne la ambele picioare. M-am întors la serviciu. Am zis că se duc”, a povestit jurnalista în emisiunea „La Măruță”.

„După câteva zile m-am trezit și nu am mai putut să merg”

Această bacterie poate fi transmisă prin contactul direct cu dejecții de animale de fermă sau prin consumarea unor brânzeturi contaminate, așa cum a fost în cazul jurnalistei de la PRO TV.

„După câteva zile m-am trezit și nu am mai putut să merg. M-a luat soțul în brațe, m-a dus la spital, apoi am mers în cărucior cu rotile. Medicii au fost siguri că toate simptomele mele au fost din cauza brânzei. Analizele din sânge, culturile din sânge care au adus rezultate foarte clare au determinat această bacterie atipică. Sunt doar două căi de transmitere: direct prin contact cu dejecții de animale de fermă, cum ar fi vaci, oi, capre și consum de brânzeturi contaminate cu Coxiella burnetii. Cazul meu a fost al doilea”, a mai completat ea.

Ce este febra Q

În urma analizelor pe care le-a făcut, medicii de la Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș au constatat că Adriana Stere a fost infestată cu bacteria Coxiella burnetii, care cauzează febra Q.

Coxiella burnetii este bacteria responsabilă de Febra Q, cunoscută și ca Boala Derrick-Burnet, o infecție bacteriană provocată de o bacterie gram-negativă. Această bacterie se găsește des la animale precum bovinele, ovinele și caprinele din diverse regiuni ale lumii. Infecția la oameni se poate produce prin inhalarea prafului contaminat sau din consumul de alimente infectate.

Simptomele febrei Q apar, de regulă, la aproximativ două sau trei săptămâni după expunerea la Coxiella burnetii.

