Aer polar peste România. Vor fi și -14 grade. Zonele vizate de ger și ninsoare

Gerul nu va ocoli țara noastră, manifestându-se în special în timpul nopții.

Valul de aer polar care ajunge deasupra Europei de Est si Centrale își va face simțită prezența în special de pe 3 ianuarie și va lua amploare pe 4 când temperaturile scad la -13, – 14 grade Celsius. Vremea se va încălzi ușor abia după 6 ianuarie, potrivit Severe Weather Europe, care a postat prognoza pe Twitter.

Evolution of the Arctic outbreak across the eastern half of Europe, starting tonight and lasting until Sunday, Jan 6th. Animation by @wxcharts pic.twitter.com/oaTZAWJVRM

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2 ianuarie 2019