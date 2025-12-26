„Pentru călătorii care vin din țară direct la aeroport, am decis să începem construcția unei autogări moderne, în proximitatea terminalului Plecări”, a spus Mîndrescu, într-o postare pe pagina de Facebook.

În plus, aeroportul Henri Coandă – Otopeni trece printr-un proces amplu de modernizare.

„Terminalul de pasageri, construit acum mai bine de 25 de ani, se află în plin proces de modernizare, cu finisaje noi, pardoseli, tavane, mobilier nou și signalistică modernă”, a explicat directorul CNAB.

Proiectul include și îmbunătățiri ale sistemului de climatizare, instalațiilor electrice și iluminării ambientale. Totodată, pasagerii vor beneficia de prize pentru încărcarea dispozitivelor în toate zonele aeroportului.

Creșterea semnificativă a numărului de pasageri în ultimii 10 ani a scos la iveală probleme precum insuficiența grupurilor sanitare și necesitatea unor fluxuri mai eficiente.

„Se va dubla inclusiv capacitatea grupurilor sanitare, atât la Sosiri, cât și la Plecări, pentru a răspunde astfel sesizărilor călătorilor”, a adăugat Mîndrescu.

Tot el a subliniat că aceste măsuri vin ca răspuns la problemele de curățenie și eficiență pe care le-a identificat de la preluarea mandatului său, acum trei luni.

În planurile de extindere ale aeroportului se numără și un nou corp de clădire, însă detalii precise despre începerea lucrărilor la acest proiect sau la autogară nu au fost încă dezvăluite.

De asemenea, magistrala de metrou M6, aflată în construcție, ar trebui să devină funcțională până în 2028, dacă lucrările se vor desfășura conform calendarului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE