Declinul Aeroportului Domodedovo a început în timpul pandemiei de COVID-19

Înființat în anii 90 ca parte a procesului de privatizare, Domodedovo a devenit rapid principalul punct de plecare al zborurilor internaționale din Moscova, fiind preferat de companii precum British Airways și Lufthansa.

Totuși, pandemia de Covid-19 a marcat începutul declinului său. Ulterior, sancțiunile impuse Rusiei în urma războiului cu Ucraina au dus la suspendarea zborurilor spre Europa, Japonia, Australia și alte țări.

Astfel, a fost redus traficul de pasageri la jumătate față de nivelul de dinainte de pandemie, ajungând la 14 milioane de călători anual, potrivit unui articol publicat în The New York Times.

Al doilea cel mai mare aeroport din Rusia are un terminal care stă aproape gol

Un terminal modern, inaugurat în 2023 după ani de întârzieri, stă acum pe jumătate gol.

„Cel de-al doilea terminal era necesar pentru traficul de dinainte de Covid. Când a fost, în sfârșit, dat în folosință, nu mai avea nicio utilitate”, a explicat Andrei V. Kramarenko, expert în aviație la Școala Superioară de Economie din Moscova.

În 2023, după ani buni de lucrări, a fost inaugurat un nou terminal în Aeroportul Domodedovo, dar acesta este acum pe jumătate gol. Foto: Profimedia Images

Aeroportul Domodedovo a fost naționalizat în 2025

În 2025, un tribunal rus a confiscat Domodedovo de la miliardarul Dmitry Kamenshchik, considerând aeroportul o „entitate strategică” ce nu ar trebui să ajungă în mâini străine.

Astfel, aeroportul a devenit cel mai valoros activ confiscat în valul de naționalizări aprobat de președintele Vladimir Putin la începutul războiului în 2022. Potrivit estimărilor, statul rus a preluat active în valoare de cel puțin 79 de miliarde de dolari de atunci.

Deși autoritățile justifică naționalizările prin motive de securitate națională, criticii susțin că acestea sunt, în multe cazuri, arbitrare.

„Naționalizările nu au avut niciodată ca scop principal alimentarea bugetului”, a declarat Alexander Kolyandr, expert la Center for European Policy Analysis, pentru sursa citată mai sus. „Se fac pur și simplu pentru că cineva are nevoie sau își dorește acel activ”, a mai precizat el.

Pentru a reveni la profit, Domodedovo ar trebui să își readucă traficul de pasageri la nivelurile dinainte de război. Foto: Profimedia Images

Aeroportul din Rusia s-a vândut la jumătate din prețul pieței

Vânzarea Domodedovo nu este un caz izolat. În decembrie 2025, vânzarea Raven Russia, cel mai mare proprietar de depozite din țară, a fost anulată, deși prețul cerut inițial era de 1,2 miliarde de dolari.

„Activele rusești, chiar și cele profitabile înainte de război, trebuie evaluate cu o reducere considerabilă”, a explicat Andrei Yakovlev, cercetător la Davis Center for Russian and Eurasian Studies de la Harvard. Un alt obstacol pentru potențialii cumpărători este riscul juridic. „Majoritatea foștilor proprietari ai companiilor naționalizate și vândute ulterior vor merge în instanță pentru a contesta confiscările”, a subliniat Yakovlev.

Sheremetyevo, un alt aeroport din Moscova co-deținut de statul rus și de investitori apropiați Kremlinului, inclusiv Arkady Rotenberg, prieten din copilărie al președintelui Putin, a câștigat licitația pentru Domodedovo. Prețul final: 880 de milioane de dolari, conform presei de stat ruse.

Cum ar putea redeveni al doilea cel mai mare aeroport din Rusia profitabil

Pentru a reveni la profit, Domodedovo ar trebui să își readucă traficul de pasageri la nivelurile dinainte de război, ceea ce ar presupune ridicarea sancțiunilor internaționale și restabilirea relațiilor cu Europa. Experții consideră acest scenariu puțin probabil în viitorul apropiat.

„Sancțiunile s-au dovedit extrem de utile pentru Kremlin. Acestea au blocat toate afacerile rusești în interiorul granițelor”, a afirmat Kolyandr.

În ciuda apelurilor liderilor de afaceri către președintele Putin pentru a stabili reguli clare privind naționalizările, un grup de lucru desemnat de președinte nu a oferit încă un răspuns concret.

