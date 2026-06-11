Proiectul, dezvoltat în parteneriat cu EUROCONTROL, folosește algoritmi avansați și învățare automată pentru a oferi informații detaliate despre durata de așteptare la benzile de bagaje, îmbunătățind astfel experiența pasagerilor și eficiența operațională.

Un pas înainte în digitalizare

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat implementarea primei etape a proiectului „Prediction of Luggage Delivery Time”. Dezvoltat în cadrul hub-ului european de cercetare și inovare al EUROCONTROL, conceptul este o soluție de ultimă generație care analizează date complexe precum numărul zborului, standul aeronavei, compania aeriană, agentul de handling și timpii de livrare, pentru a prezice cu acuratețe timpul necesar livrării bagajelor la banda de sosiri.

„Aeroporturile din București continuă să se dezvolte ca hub regional competitiv, eficient și orientat către nevoile pasagerilor. Faptul că participăm, împreună cu EUROCONTROL, la implementarea unui proiect european inovator confirmă angajamentul nostru de a adopta tehnologii moderne care să lucreze în beneficiul pasagerilor și al comunității aeroportuare. Implementarea proiectului „Prediction of Luggage Delivery Time” reprezintă un nou pas în direcția transformării digitale a Aeroportului Internațional Henri Coandă București și a îmbunătățirii experienței pasagerilor” , a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.

Beneficii pentru pasageri și companii aeriene

Scopul principal al proiectului este optimizarea fluxurilor de operare și creșterea punctualității serviciilor, oferind pasagerilor informații precise despre timpii de livrare a bagajelor. Prin utilizarea acestor tehnologii avansate, Aeroportul Henri Coandă face un pas important pentru a se poziționa alături de marile aeroporturi europene.

Paul Bărăbaș, reprezentant al României la EUROCONTROL, a subliniat importanța colaborării: „Ne bucurăm să avem CNAB drept partener în implementarea celor mai inovatoare proiecte pentru îmbunătățirea fluxurilor operaționale și a satisfacției pasagerilor. Apetitul CNAB pentru modernizare și digitalizare înseamnă pași concreți spre echivalarea nivelului de servicii oferite în marile aeroporturi europene. Prin implicarea în acest proiect, România contribuie activ la transformarea digitală a aviației europene și la dezvoltarea serviciilor aeroportuare moderne, inteligente și orientate către pasager”.

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