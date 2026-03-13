Casa Callimachi este un monument istoric amplasat în zona centrală a Iașiului. Imobilul este situat pe str. Cuza Vodă, în apropiere de alte clădiri reprezentative ale orașului, precum Teatrul Național, Filarmonica sau Mănăstirea Golia. Ridicat în secolul al XIX-lea, monumentul se află într-o stare avansată de degradare. 

Casa Callimachi este amplasată în zona centrală a Iașiului (zona hașurată)

Momentul vânzării: condiția achiziției nu a fost respectată

Monumentul istoric a avut mai multe funcțiuni de-a lungul anilor până la momentul retrocedării (2008) către moștenitorii unui fost bancher al Iașiului din perioada interbelică. Clădirea a fost vândută la scurt timp și a intrat în proprietatea unui om de afaceri. Ulterior, imobilul a fost din nou scos la vânzare, iar cumpărătorul a fost Primăria Iași: în 2017, municipalitatea a achitat 3,7 milioane de lei. Cu o suprafață utilă de circa 1.000 mp, clădirea dispune de un teren aferent de peste 2.000 mp, pe care se mai află două anexe. 

„Nimeni nu este nemuritor pe aceste funcții, trebuie să le lăsăm și lucruri palpabile de care să se bucure. (…) Să le lăsăm ceva din urma noastră, cred că este un fapt de mândrie personală pentru fiecare dintre domniile-voastre să putem să punctăm la sfârșitul mandatului că, uitați, nu am cheltuit tot, nu am făcut doar elemente care au un impact electoral evident și toată lumea știe despre ce vorbesc, uitați că am mai lăsat și un edificiu pe care îl puteți exploata peste ani și ani”, spunea primarul Mihai Chirica, în plenul Consiliului Local (CL) Iași, cu ocazia supunerii la vot a achiziției (august 2017).

Consilierii locali au aprobat în unanimitate proiectul, dar cu o condiție: clădirea să devină un muzeu dedicat Centenarului. Anii au trecut, iar acest amendament nu a mai fost efectiv respectat, fără a exista însă efecte legale asupra procesului de achiziție. La un an după achiziție, primăria a constatat că imobilul are risc seismic și necesită lucrări de consolidare. Valoarea estimată a lucrărilor: 17,5 milioane de lei.

Fostul proprietar al clădirii, soțul unei cunoscute judecătoare din Iași

Primăria a achiziționat proprietatea de la Cătălin Crișu, om de afaceri căsătorit cu judecătoarea Anda Ciocântă, care, între timp, a devenit președinta Curții de Apel Iași (din 2025). 

Într-o discuție cu jurnaliștii de la „Reporter de Iași”, din 2023, omul de afaceri a lansat o ipoteză privind achiziția făcută la inițiativa primarului. „O opinie personală pe care o lansez în momentul de față: a cumpărat-o în mod sigur să nu facă ceva cu ea. Să lase de înțeles la toată lumea că a fost un business cu familia Crișu. Asta e părerea mea. A vrut să facă lucrul ăsta. Altfel, nu-mi dau seama de ce n-a făcut ceva acolo”, spunea Cătălin Crișu. 

Anual, primăria anunță proiect de restaurare

O expertiză realizată în 2018 a încadrat imobilul în clasa I de risc seismic, fiind necesare lucrări pentru punerea în siguranță față de seism. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați la finalul aceluiași an. Însă proiectul de restaurare nu a fost inițiat efectiv, cu toate că, anual, o astfel de intenție este exprimată la întrebările presei.

„Suntem în discuții cu colegii de la Muzeul Municipal Regina Maria pentru întocmirea unor documentații în vederea realizării unui astfel de muzeu (dedicat Centenarului, n.r.). În acești ani, s-a încercat identificarea unor surse de finanțare nerambursabile, dar acestea nu sunt disponibile pentru astfel de investiții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei, Sebastian Buraga. 

Muzeul „Regina Maria” este tot o instituție a municipalității ieșene. „Vom încerca în acest an să prindem fonduri în bugetul local pentru anul 2026, pentru realizarea unei documentații complete privind începerea demersurilor necesare înființării unui astfel de muzeu”, a mai spus Buraga.

Declarații similare au fost acordate de oficialul Primăriei încă din 2019. Situația Casei Callimachi nu este singulară. În aceeași ședință a plenului CL, când a fost adoptată decizia pentru achiziția imobilului, consilierii au aprobat preluarea în proprietate a altor patru clădiri, de data aceasta de la stat (foste cinematografe).

Documentații tehnice fără finalitate

Pentru fostele cinematografe Dacia, Tineretului, Victoria și Republica, Primăria Iași a anunțat imediat proiecte de restaurare, dar niciunul nu este încă dus la bun sfârșit. Pentru cinema Dacia, aflat la parterul unui bloc dintr-un cartier periferic al Iașiului, a fost semnat un contract de lucrări în 2023, dar execuția încă nu a fost finalizată. Celelalte trei clădiri sunt amplasate în centrul orașului, în zona istorică din jurul Pieței Unirii. 

La Victoria au fost realizate diverse reparații curente, în timp ce celelalte două proiecte sunt blocate. Fostul cinema Tineretului a fost demolat complet în 2025, dar lucrările de reconstruire au fost întrerupte de o retrocedare: Parohia „Banu” a câștigat proprietatea asupra bunului în urma unei decizii a Comisiei speciale de punere în posesie din Capitală. În prezent, sunt purtate negocieri pentru o eventuală revenire a ruinelor în proprietate publică.

La Republica, primăria a făcut modificări de formă: a schimbat numele clădirii și a aplicat elemente de semnalistică („Cinema Trianon”) pe un imobil de pe care cade tencuiala. De asemenea, au fost montate mesh-uri de mari dimensiuni care acoperă toate laturile clădirii.  

În toate aceste cazuri, municipalitatea a comandat de-a lungul anilor diverse studii și documentații tehnice, însă proiectele de restaurare au rămas, în mare parte, în faza de intenție. Situația Casei Callimachi ilustrează cel mai clar acest tipar: la aproape un deceniu de la achiziție, clădirea cumpărată cu bani publici pentru un muzeu dedicat Centenarului Unirii continuă să se degradeze.

