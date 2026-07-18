Datele financiare oficiale arată că anul 2025 a marcat nu doar un record absolut al cifrei de afaceri din acest sector, ci și momentul în care profitul cumulat al companiilor de profil a reintrat pe o pantă ascendentă, după trei ani consecutivi de contracție post-pandemie, relatează Profit.ro.

În peisajul economic autohton figurează în prezent aproximativ 2.790 de firme cu activitate în zona de pompe funebre. Dintre acestea, 2.520 sunt în funcțiune, restul fiind suspendate provizoriu sau aflate în diverse etape de insolvență și faliment.

Până la începutul lunii iulie 2026, un număr de 1.379 de companii apucaseră deja să depună bilanțul contabil, oferind o imagine clară asupra performanței acestei industrii.

O creștere spectaculoasă care a învins inflația

Analiza pe termen lung scoate la iveală o expansiune agresivă a acestui sector economic. Din 2008 și până la finalul lui 2025, cifra de afaceri consolidată a firmelor de servicii funerare a crescut de la 87,7 milioane de lei la valoarea record de 545,4 milioane de lei. Această evoluție reprezintă un salt nominal de 522%.

Pentru a înțelege amploarea reală a acestor cifre, performanța trebuie raportată la contextul macroeconomic.

În aceeași perioadă de 17 ani, inflația cumulată în România a fost de puțin peste 120%. Acest ecart major demonstrează că industria pompelor funebre a înregistrat o creștere masivă în termeni reali, mult peste deprecierea banilor, devenind un business extrem de rezistent la crize și extrem de profitabil.

Profiturile revin în forță după declinul post-COVID

Din punct de vedere al profitabilității, sectorul a traversat un rollercoaster în ultimul deceniu. Cel mai bun an din istoria industriei rămâne 2021, când pe fondul mortalității ridicate din perioada pandemiei, marja netă de profit a atins un vârf de 22,95%.

Începând cu anul 2022, odată cu normalizarea situației sanitare, câștigurile cumulate ale firmelor au intrat într-un declin constant care a durat până în 2024.

Anul 2025 a inversat însă această tendință. Profitul net cumulat al pieței a urcat la 67,8 milioane de lei, înregistrând o majorare spectaculoasă de 1.020% față de anul de referință 2008. În același timp, profitul brut al întregului sector s-a situat la 78,1 milioane de lei.

Deși pierderile nete agregate ale firmelor care nu au mers bine au totalizat 24,1 milioane de lei în 2025, specialiștii subliniază că acest indicator se află pe o traiectorie descendentă după vârful critic de pierderi înregistrat în 2022. Astfel, soldul curat al profitului net (diferența dintre profiturile totale și pierderile totale) s-a oprit la 43,7 milioane de lei.

Mai puțini angajați, dar mult mai productivi

O altă dinamică interesantă se observă în zona resurselor umane. Forța de muncă angajată oficial în acest sector s-a dublat în ultimele două decenii, crescând de la 1.353 de salariați în 2008, până la 2.783 de angajați în 2025.

Merită menționat că industria a depășit pentru scurt timp pragul de 3.000 de salariați în cursul anului 2022, însă restructurările din perioada următoare au reașezat organigramele companiilor.

Această optimizare a personalului, corelată cu scumpirea serviciilor și a produselor funerare, a dus la o explozie a productivității. Dacă în 2008 un singur angajat genera în medie o cifră de afaceri de aproape 65.000 de lei, în 2025 productivitatea per angajat a crescut cu 202%, ajungând la 195.971 de lei.

Raportat la profitul net realizat, eficiența muncii a crescut de la un modest câștig de 1.230 de lei per salariat în 2008, la peste 15.600 de lei în prezent, confirmând că business-urile funerare au devenit mult mai performante din punct de vedere al managementului intern.