Datele financiare oficiale arată că anul 2025 a marcat nu doar un record absolut al cifrei de afaceri din acest sector, ci și momentul în care profitul cumulat al companiilor de profil a reintrat pe o pantă ascendentă, după trei ani consecutivi de contracție post-pandemie, relatează Profit.ro.

În peisajul economic autohton figurează în prezent aproximativ 2.790 de firme cu activitate în zona de pompe funebre. Dintre acestea, 2.520 sunt în funcțiune, restul fiind suspendate provizoriu sau aflate în diverse etape de insolvență și faliment.

Până la începutul lunii iulie 2026, un număr de 1.379 de companii apucaseră deja să depună bilanțul contabil, oferind o imagine clară asupra performanței acestei industrii.

O creștere spectaculoasă care a învins inflația

Analiza pe termen lung scoate la iveală o expansiune agresivă a acestui sector economic. Din 2008 și până la finalul lui 2025, cifra de afaceri consolidată a firmelor de servicii funerare a crescut de la 87,7 milioane de lei la valoarea record de 545,4 milioane de lei. Această evoluție reprezintă un salt nominal de 522%.

Pentru a înțelege amploarea reală a acestor cifre, performanța trebuie raportată la contextul macroeconomic.

În aceeași perioadă de 17 ani, inflația cumulată în România a fost de puțin peste 120%. Acest ecart major demonstrează că industria pompelor funebre a înregistrat o creștere masivă în termeni reali, mult peste deprecierea banilor, devenind un business extrem de rezistent la crize și extrem de profitabil.

Profiturile revin în forță după declinul post-COVID

Din punct de vedere al profitabilității, sectorul a traversat un rollercoaster în ultimul deceniu. Cel mai bun an din istoria industriei rămâne 2021, când pe fondul mortalității ridicate din perioada pandemiei, marja netă de profit a atins un vârf de 22,95%.

Începând cu anul 2022, odată cu normalizarea situației sanitare, câștigurile cumulate ale firmelor au intrat într-un declin constant care a durat până în 2024.

Anul 2025 a inversat însă această tendință. Profitul net cumulat al pieței a urcat la 67,8 milioane de lei, înregistrând o majorare spectaculoasă de 1.020% față de anul de referință 2008. În același timp, profitul brut al întregului sector s-a situat la 78,1 milioane de lei.

Deși pierderile nete agregate ale firmelor care nu au mers bine au totalizat 24,1 milioane de lei în 2025, specialiștii subliniază că acest indicator se află pe o traiectorie descendentă după vârful critic de pierderi înregistrat în 2022.

Astfel, soldul curat al profitului net (diferența dintre profiturile totale și pierderile totale) s-a oprit la 43,7 milioane de lei.

Mai puțini angajați, dar mult mai productivi

O altă dinamică interesantă se observă în zona resurselor umane. Forța de muncă angajată oficial în acest sector s-a dublat în ultimele două decenii, crescând de la 1.353 de salariați în 2008, până la 2.783 de angajați în 2025.

Merită menționat că industria a depășit pentru scurt timp pragul de 3.000 de salariați în cursul anului 2022, însă restructurările din perioada următoare au reașezat organigramele companiilor.

Această optimizare a personalului, corelată cu scumpirea serviciilor și a produselor funerare, a dus la o explozie a productivității. Dacă în 2008 un singur angajat genera în medie o cifră de afaceri de aproape 65.000 de lei, în 2025 productivitatea per angajat a crescut cu 202%, ajungând la 195.971 de lei.

Raportat la profitul net realizat, eficiența muncii a crescut de la un modest câștig de 1.230 de lei per salariat în 2008, la peste 15.600 de lei în prezent, confirmând că business-urile funerare au devenit mult mai performante din punct de vedere al managementului intern.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
GSP.RO
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
GSP.RO
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Detaliul din vila Andrei și a lui Cătălin Măruță care atrage imediat toate privirile. Cum arată casa de aproximativ un milion de euro din Băneasa
Tvmania.ro
Detaliul din vila Andrei și a lui Cătălin Măruță care atrage imediat toate privirile. Cum arată casa de aproximativ un milion de euro din Băneasa

Știri România

Florin Manole râde de Siegfried Mureșan în pline negocieri pentru legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”
Politică 15:01
Florin Manole râde de Siegfried Mureșan în pline negocieri pentru legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Parteneri
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Webster, la debut! Cum joacă Universitatea Craiova la primul meci din SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
Webster, la debut! Cum joacă Universitatea Craiova la primul meci din SuperLiga. Exclusiv
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Cum s-a schimbat viața Adinei Buzatu după accidentul suferit în Elveția. „10 săptămâni în cârje și luni de recuperare”
Stiri Mondene 13:44
Cum s-a schimbat viața Adinei Buzatu după accidentul suferit în Elveția. „10 săptămâni în cârje și luni de recuperare”
Imagini emoționante cu Elena Udrea și fiica ei, la un an de când a fost eliberată din închisoare. „Mulțumesc, Doamne”
Stiri Mondene 12:26
Imagini emoționante cu Elena Udrea și fiica ei, la un an de când a fost eliberată din închisoare. „Mulțumesc, Doamne”
Parteneri
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
TVMania.ro
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
Reacția unei turiste străine după ce a descoperit un traseu din Bucovina, mai puţin cunoscut de români
ObservatorNews.ro
Reacția unei turiste străine după ce a descoperit un traseu din Bucovina, mai puţin cunoscut de români
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Mediafax.ro
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Veste dureroasă înainte de Sfântul Ilie! Zodia care descoperă o trădare uriașă și îi lasă pe toți fără replică
Redactia.ro
Veste dureroasă înainte de Sfântul Ilie! Zodia care descoperă o trădare uriașă și îi lasă pe toți fără replică
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Florin Manole râde de Siegfried Mureșan în pline negocieri pentru legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”
Politică 15:01
Florin Manole râde de Siegfried Mureșan în pline negocieri pentru legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cine sunt Victoria și Zoe, frumusețile care au făcut senzație la Cupa Mondială. Sunt căsătorite cu doi dintre cei mai cunoscuți frați fotbaliști
Fanatik.ro
Cine sunt Victoria și Zoe, frumusețile care au făcut senzație la Cupa Mondială. Sunt căsătorite cu doi dintre cei mai cunoscuți frați fotbaliști
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului